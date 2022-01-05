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Dinçyürek: En iyi mesaj halkın sandıkta verdiği mesajdır

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili adayı  Hakan Dinçyürek,  “En iyi mesaj halkın sandıkta verdiği mesajdır” dedi.
Dinçyürek: En iyi mesaj halkın sandıkta verdiği mesajdır

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili adayı  Hakan Dinçyürek,  “En iyi mesaj halkın sandıkta verdiği mesajdır” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili adayı Dr. Hakan Dinçyürek katıldığı TV programında gündemi değerlendirerek soruları cevapladı.

Dinçyürek’in basın bürosundan verilen bilgiye göre, Dinçyürek “Halkımıza çağrıda bulunuyorum. 23 Ocak önümüzdeki 5 yılın nasıl şekilleneceğinin belirleneceği gündür. Eğer istikrar istiyorsak, eğer güçlü reformlar istiyorsak UBP’nin tek başına iktidara gelmesi kaçınılmaz bir şekilde önümüzde elzem bir nokta olarak durmaktadır” dedi.

“ŞU ANDA EKONOMİDE ÇOK CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR”

Ekonomide çok ciddi sıkıntıların yaşandığından söz eden Dinçyürek, KKTC halkının öncelikli sorunun ekonomi olduğunu belirtti.  Ekonomik sorunları ele alıp çözmeden halkın beklentilerinin çözülmesinin mümkün olmayacağını söyleyen Dinçyürek, pandemi döneminde yaşanan krizlerin sonucunda ekonomik krizlerin derinleştiğini ifade etti.

Pandeminin yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların göz ardı edilmemesi gerektiğinden söz eden Dinçyürek, halkın sorunlarının çözülmediği takdirde siyasetin mümkün olmayacağını ifade etti.

“TÜM KURUMLARIN E-DEVLET ÜZERİDEN ERİŞİM SAĞLANACAĞI OTOMASYONUN OLUŞMASI GEREKİYOR”

Tüm kurumların E-Devlet üzerinden erişimlerinin sağlanacağı bir otomasyonun oluşması gerektiğini anlatan Dinçyürek “E-Devlet üzerinden denetimleri sağlayarak denetimleri sağlamak da bir o kadar kolay olacaktır. Şu anda el yordamıyla devlet yönetimi yapılıyor. Bakanlıklar arasında erişim konusunda zafiyet yaşanıyor. Hal böyle olunca kişilerin gelirini, harcamasını mal alımı şeklindeki bilgilerine erişimi sağlanmadığı için kayıt dışılık hesaplanamıyor” şeklinde konuştu.

“ÜLKE İÇERİSİNDE SİYASİ İSTİKRARIN SAĞLANMASII GEREKİYOR”

Dinçyürek “Değişim ve gelişimin yakalanmasını istiyorsanız ülke içerisinde siyasi istikrarı yakalamak zorundasınız. Siyasi istikrarın olmadığı bir yerde ne ekonomik istikrar olur ne de devlette reformlar olur. İstikrarsız siyasi bir yapı önünü görmediği için radikal işlere elini uzatamaz” diye konuşarak ülke içerisinde bazı milli politikaların oluşması gerektiğinden söz etti.

“2018 SEÇİMLERİNDE HALK DESTEİĞİNİ UBP’YE VERDİ”

Halkın sandığa giderken mesaj bıraktığını ifade eden Dinçyürek, halkın sandıkta bıraktığı mesajı siyasi partilerin de doğru anlaması gerektiğine dikkat çekti. Dinçyürek “2018 seçimlerinde UBP 21 milletvekili çıkartırken 2013 seçimlerinde UBP 14 milletvekili çıkardı. Halk, UBP’yi 14 milletvekilinden 21’e çıkardı. Halk, güçlü bir destek vererek %50 arttırarak UBP milletvekillerini Meclise yolladı. 2018 seçimlerinde CTP 12 milletvekili çıkarırken 2013 seçimlerinde ise 21 milletvekili çıkardı. Halk %50 gücünü geri aldı” dedi.

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