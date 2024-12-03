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Dinçyürek: Engelli bireylerimizin karşılaştığı zorluklara duyarlılık göstermek hepimizin sorumluluğudur

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Engelli bireylerimizin karşılaştığı zorluklara duyarlılık göstermek hepimizin sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.
Dinçyürek: Engelli bireylerimizin karşılaştığı zorluklara duyarlılık göstermek hepimizin sorumluluğudur

Bakan Dinçyürek, mesajında şunları kaydetti:

“3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, toplumda eşit bireyler olarak yer almalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına önemli bir gündür. Toplum olarak engelli bireylerimizin karşılaştığı zorluklara duyarlılık göstermek ve hayatlarını daha erişilebilir hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Engellilik, yalnızca bireysel bir mesele değil; aynı zamanda bir insan hakları konusudur. Sağlık Bakanlığı olarak, sağlık hizmetlerinde erişilebilirliği artırma, özel gereksinimi olan bireylerimize yönelik projeler geliştirmeye yönelik çalışmaları önemsiyor ve bu yönde çalışıyoruz.

Engelleri birlikte aşmak, sevgi, dayanışma ve anlayışla mümkün olacaktır. Hep birlikte daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, tüm engelli bireylerimize ve ailelerine sevgi, saygı ve dayanışma duygularımı iletiyorum. Hayatın her alanında yanlarında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Unutmayalım sevgi her engeli aşar.”

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