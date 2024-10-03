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Dinçyürek, erken teşhisin önemine dikkat çekti

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Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, sağlık merkezlerinde kadınlara meme muayenesi ve ücretsiz kanser erken teşhis taramaları yapmaya başladı.
Dinçyürek, erken teşhisin önemine dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, sağlık merkezlerinde kadınlara meme muayenesi ve ücretsiz kanser erken teşhis taramaları yapmaya başladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada meme kanseri farkındalığının önemine dikkat çekerek, “Bu tür etkinliklerle meme kanseri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Ancak kanserde erken teşhis ve halkı bilinçlendirme çalışmalarını yıl boyunca, 365 gün sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz.” dedi.

Dinçyürek, bu yılki farkındalık ayının ilk etkinliğini gerçekleştirdiklerine işaret ederek “Toplamda sekiz merkezde bu etkinlikleri yapacağız ve bu merkezlerde yılın her günü erken teşhise yönelik tetkikler ve taramalar düzenli olarak yapılmaktadır. Kadınlarda meme muayenesi, smear ve gaitada gizli kan tetkikleri sekiz merkezde sürekli olarak yapılmakta ve bu hizmetleri daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam etmektedir” diye konuştu.

Sağlık merkezlerine yatırımlar artarak devam ediyor

Dinçyürek, sağlık merkezlerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Başta mevcut sağlık merkezlerinin tamirat ve tadilatlarını hızlı bir şekilde tamamladık. Yeni sağlık merkezlerini hizmete açtık ve yeni sağlık merkezlerinin ihalelerini bitirerek inşaatlarına başladık. Bu sağlık merkezlerindeki insan kaynaklarını, hekim ve uzman hekim takviyesiyle güçlendirdik. Çalışmalarımız ada genelinde yaygın bir şekilde devam ediyor,” açıklamasında bulundu.

Dinçyürek, kanser hastalığının ülkede önemli bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Kanser, halkımızın sağlığını ve hayatını tehdit eden en büyük sorunlardan biridir. Yaşam kalitesini ve aile huzurunu bozmakta, erken teşhisin önemini hiçbir zaman unutmamalıyız. Hepimiz, cinsiyetimiz ve yaşımız ne olursa olsun, düzenli olarak kontrollerimizi yaptırarak hastalıklardan uzak durmalıyız,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda etkinlikte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kanlıada

Etkinlikte konuşan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada, Bakan Dinçyürek’e teşekkür ederek, gezici hastane projesinin hayata geçirilmesi talebinde bulundu. Kanlıada, “Her yıl 200-220 yeni meme kanseri teşhisi alıyoruz. Bu taramaların ne kadar önemli olduğunu birlikte başarabilirsek çok mutlu olacağız,” dedi.

Kocaismail

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kurucu ve Onursal Başkanı Raziye Kocaismail ise erken teşhisin önemine dikkat çekti ve dernek olarak devletle el ele vererek kanserle mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

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