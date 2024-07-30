Dinçyürek: Esentepe Sağlık Merkezi'nde tüm eksiklikler giderilecek

Bakan Dinçyürek, birinci basamak sağlık hizmetlerini etkinleştirmek için Başbakan'ın verdiği talimatlar doğrultusunda tüm sağlık merkezlerini yerinde denetlediklerini belirtti.

Bugün Esentepe Sağlık Merkezini ekibimizle birlikte değerlendirdik ve sağlık çalışanlarından bilgiler aldık. İhtiyaçları tespit ettik ve kararlar ürettik. En kısa sürede Esentepe Sağlık Merkezi'nin tadilatı ve tamiratı yapılarak eksiklikler giderilecek. Kısa süre sonra burada gerekli tüm çalışmalar yapılacak," dedi.

Bakan Dinçyürek, bölgede geniş bir nüfusa hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Amaç, adadaki tüm sağlık merkezlerini yenileyerek halkımıza daha etkin bir sağlık hizmeti sunmaktır," diye ekledi.

Esentepe Sağlık Merkezine bugüne kadar bölge insanının yaptığı desteğin önemine vurgu yapan Dinçyürek, "Beraber elbirliğiyle daha iyisini yapacağız," ifadelerini kullandı.