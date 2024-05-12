Dinçyürek: Hemşireler Saygıyı ve takdiri hak ediyor!

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hemşirelerin sağlık sistemindeki önemine vurgu yaptı.

Bakan Dinçyürek mesajında, “Hemşirelerin sağlık sisteminin temel direklerinden biri olarak büyük bir öneme sahip olduklarını belirtti.

Fedakarca yaptıkları çalışmalarla toplum sağlığını korumak adına kritik bir rol üstlendiklerini belirten Dinçyürek, pandemi ve doğal afetler gibi durumlarda gösterdikleri emek ve hizmetlerin toplum sağlığı için ne denli önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü vurguladı.

Dinçyürek, hemşirelerin, hastalarla yakın temas halinde olmaları yanında onlara moral desteği sağlamalarıyla sağlık hizmetlerindeki kritik rolüne işaret etti.

Hemşireler Günü’nün, hemşirelerin kutsal mesleklerine ve verdikleri önemli hizmetlere dikkat çekmek adına önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Bakan Dinçyürek, hemşirelerin hak ettikleri saygı ve takdiri her zaman görmesi gerektiğini belirtti.

Dinçyürek, önce insan diyerek halka hizmeti şiar edinmiş, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, sağlık bakımında öncü bir ses olan bütün hemşirelerin hemşireler gününü kutladığını, sevgi ve saygılarını sunduğunu kaydetti.