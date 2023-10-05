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Dinçyürek: İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş koşullarda hizmet vermesi için çalışmalar başladı

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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ekibiyle birlikte İlaç ve Eczacılık Dairesi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı, incelemelerde bulundu.
Dinçyürek: İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş koşullarda hizmet vermesi için çalışmalar başladı

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde’den bilgi alan Sağlık Bakanı Dinçyürek, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş koşullarda hizmet vermesi için çalışmaların başladığını belirtti.

İlaç stoklamaları, arşiv gibi noktalarda eksiklikler bulunduğunu belirten Bakan Dinçyürek, İlaç Eczacılığın hizmet akışı ve denetleme fonksiyonları üzerine teknik çalışmaların başladığını kaydetti.

Dinçyürek, önümüzdeki hafta İlaç ve Eczacılık Dairesi’ni yeniden ziyaret ederek daha detaylı teknik bir toplantının yapılacağını, aynı zamanda yarın Sağlık Bakanlığı’nda yeşil reçete denetleme konusunda komitenin yeniden toplanacağını, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini kaydetti.

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