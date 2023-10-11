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Dinçyürek: Mağusa Devlet Hastanesi'nde Fako yöntemiyle göz ameliyatları başlayacak

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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Acil Durum Hastanesi ziyaret etti.
Dinçyürek: Mağusa Devlet Hastanesi'nde Fako yöntemiyle göz ameliyatları başlayacak

Dinçyürek ayrıca bir süredir Acil Durum Hastanesi'nde hizmet veren Dr. Burhan Nalbantoğlu Göz Servisi'nde devam eden Fako yöntemiyle göz ameliyatlarının Mağusa Devlet Hastanesi'nde de yapılabilmesi için verilen eğitim hakkında bilgi aldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dinçyürek, yapılma imkânı olan belirli ameliyatların Mağusa Devlet Hastanesi'nde de yapılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Mağusa Hastanesi'nden 2 hemşirenin hizmet içi eğitim kapsamda belirli günlerde Acil Durum Hastanesi Göz Servisi'nde ameliyatlara eşlik ederek eğitimi tamamlayacağını belirten Dinçyürek, bu ameliyatların başlaması için gerekli mikroskopun alınmasının planlandığını ifade etti. Dinçyürek, Fako cihazının Mağusa Hastanesi'ne gitmesi için de işlemler başlatıldığını açıkladı.

-"Hastalara kendi bölgesinde sağlık hizmeti alma imkanı"

 

Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi ile Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi işbirliğinde hasta dağılımını dengeleyip, merkezdeki yoğunluk azaltılırken, hastalara kendi bölgesinde sağlık hizmeti alma imkânı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Hakan Dinçyürek, bu vizyonla Yeni Girne Hastanesi’nin tamamlanıp, faaliyete geçmesiyle birlikte Girne bölgesinde de halka çok daha iyi imkânlarda sağlık hizmeti sunulacağını vurguladı.

Toplantıda Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, Göz Servisi Sorumlu Doktoru Firüzan Bardak, Özel Kalem Müdürü Mehmetali Hüdaverdi ve Bakanlık Müdürü Ergin Tertemiz yer aldı.

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