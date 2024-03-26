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Dinçyürek Meclis’te açıkladı: Verem vakaları pandemi öncesi seviyede

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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ülkedeki tüberküloz (verem) vakalarının pandemi öncesi seviyede olduğunu bildirdi.
Dinçyürek Meclis’te açıkladı: Verem vakaları pandemi öncesi seviyede

-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, ülkedeki tüberküloz (verem) vakalarının pandemi öncesi seviyede olduğunu bildirdi. 
Meclis Genel Kurulu’nda ‘verem vakaları artıyor’ iddiaları üzerine konuşan Dinçyürek, hastalığın pandemi öncesi seviyede bulunduğunu, pandemide ülkeye giren yabancı insan sayısı azaldığından hastalıkta düşüş kaydedildiğini, pandemi sonrası hastalık oranının tekrardan aynı seviyeye geldiğini anlattı.
2023 Yılında 59 yeni vaka tespit edildiğini, bunların 3 tanesinin KKTC vatandaşı olduğunu kaydeden Dinçyürek, 2024 yılında ise bugüne kadar 12 vaka tespit edildiğini bunlardan sadece 1’inin KKTC vatandaşı olduğunu söyledi. 
Girişlerde 3’üncü dünya ülkelerinden gelenlere tarama yapıldığını kaydeden Dinçyürek, ‘ülkeye girdikten sonra hastalığı aktifleştiği anda tedaviye alınıyor. Tedavide direnç görüldüğü anda kişi ülkeden deport ediliyor, hastalığa direnç yoksa tedavisi yapılıyor ve kişi iyileştiriliyor’ diye konuştu. 
Dinçyürek, “Ülke dıştan nüfus almaya devam ettiği sürece bu tür hastalıkları almaya devam edeceğiz” diyerek, ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 
Sağlık Bakanı kızamık vakalarıyla ilgili ‘artıyor’ iddialarının da gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi. Dinçyürek, ‘tek bir vaka yok’ dedi.

KAYNAK:GUNDEM KIBRIS

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