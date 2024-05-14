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Dinçyürek: Nalbantoğlu Hastanesi’ne daha çağdaş bir acil servis kazandıracağız

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Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Acil Serviste yapılan tadilatı yerinde inceledi ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Dinçyürek: Nalbantoğlu Hastanesi’ne daha çağdaş bir acil servis kazandıracağız

Sağlıkta yeniden yapılanma adına yeni sağlık merkezleri, hastane inşaatları, ameliyathanelerde birçok yeni teknolojik cihazlarla takviye edildiğini ve mevcut binaların tamiratına ait çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Dinçyürek, içinde bulunduğumuz ayda art arda, ihalelerin dosyalarının tamamlanıp inşaatların başlanacağını açıkladı.

Dinçyürek, Acil Servisin kesintisiz günde 24 saat yaklaşık altı yüz, yedi yüz hastaya hizmet verirken aynı zamanda tadilat çalışmalarının başladığını hem sağlık çalışanlarının hem de sağlık hizmeti almaya gelen hasta ve hasta yakınlarının daha rahat edecekleri, çok daha çağdaş, daha hijyenik, daha düzgün şartlarda bir Acil Servis yaratmak için çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı.

Acil servisin kesintisiz çalışırken bir yandan tadilatların devam ettiğini belirten Dinçyürek, hastaları en az etkileyecek şekilde tamamlanması için en üst düzeyde tedbir alındığını, çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp çağdaş bir acil servisi yeniden kazanmanın mutluluğunun yaşanacağını kaydetti

Bugün yaptığı ziyarette çalışmaları yerinde incelediğini belirten Dinçyürek, bu konuda baş hekim ve yardımcılarına ve bakanlıktaki teknik personele gerekli talimatların verildiğini en kısa sürede tadilatın sona ereceğini ifade etti.

 

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