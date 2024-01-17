Dinçyürek: Sağlık bir takım işidir. Tıp-iş ile işbirliği içeresinde olacağız

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP İŞ) Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Dinçyürek, Tıp-İş Başkanı ve yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni yönetime başarılar diledi.

Sağlık alanında atılacak birçok adımı olduğunu belirten Dinçyürek, kısa dönemde sağlıkta yer alan paydaşlarla bu adımları atma düşüncesinde olduklarını ve sağlığın bir takım işi olduğunu, hekimlerin ise bunun önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Dinçyürek, hekimlerin daha uygun şartlarda çalışabilmesini sağlamanın sağlık bakanlığının temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Gerek çalışma koşulları gerekse toplum nezdinde hekimlerin saygınlığının, itibarının korunması ve geliştirilmesinin hedefleri olduğunu belirten Dinçyürek, bu hedeflere ulaşmak için Tıp-İş ile iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.

Dinçyürek, ziyarette, önümüzdeki hafta daha derinlemesine konuların ele alınacağını ve şekillendirilme adına çalışmaların artırılacağını belirtti.

Dinçyürek, ülkede sağlık alanında gerekli adımları atmaya kararlı olduklarını Tıp-İş'in ve Sağlık Bakanlığı'nın hedeflerinin paralel olduğunu, işbirliği içinde icraatları sürdüreceklerini söyledi.

Yeni yönetime başarılar dileyen Dinçyürek, kendisinin ve ekibinin de Tıp-İş’in halihazırda bir üyesi olduğunu belirterek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tıp-iş Başkanı Gürkut, Tıp-İş olarak ilk resmi ziyaretlerini Sağlık Bakanlığı’na yaptıklarını, kabulden dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Ortak hedefin daha iyi bir sağlık hizmeti oluşturmak olduğunu belirten Gürkut, bunun en temel parçalarından birinin hekimler olduğunu, hekimlerin çalışma şartlarını ve hastanelerin eksikliklerini hep birlikte el birliği ile gidermenin ve halkın aldığı sağlık hizmetlerinin çok daha iyi noktalara taşınmasının temel amaçları olduğunu vurguladı.

Ziyarette ivedi sorunları aktardıklarını dile getiren Gürkut, bu sorunların hep birlikte aşılacağına emin olduğunu ifade etti.