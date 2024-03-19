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Dinçyürek: Sağlıkta yaptıklarımızı itibarsızlaştırma yaklaşımını anlamıyorum

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Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlık alanında yapılan itibarsızlaştırma yaklaşımını anlamakta zorlandığını belirtti.
Dinçyürek: Sağlıkta yaptıklarımızı itibarsızlaştırma yaklaşımını anlamıyorum

Meclis Genel Kurulu'nda CTP'li vekil Filiz Besim'in eleştirileri üzerine söz alan Dinyürek, Pamuklu Hastanesi yapımının 2024 başlayacağını dile getirerek, Maraş Sağlık Ocağı, Lapta Sağlık Merkezi’nin yenilenip büyütüleceğini, Güzelyurt Hastanesinin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Gazimağusa’ya yeni tomografi cihazı alındığını söyleyen Dinçyürek, bir ay içinde Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi cihazının devreye gireceğini kaydetti.

Dinçyürek, Girne, Pamuklu ve Güzelyurt Hastaneleri hayata geçtiğinde doktor ihtiyacının artacağını söyleyerek, KKTC vatandaşlarının münhallere başvurmadığını söyledi.

Öğrenci sayısının fazla olduğunu, hekime de ihtiyacın bulunduğunu dile getiren Dinçyürek, hızlı bir şekilde eksik ambulansları artırmak için ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını, ihalenin sonuçlanarak beş yeni ambulansın geleceğini ifade etti.

Dinçyürek, bazı sivil toplum örgütü ve hayırsever vatandaşların ambulans hibe etmek istediklerini buna yönelik de görüşmeler yapıldığını belirtti.

Ercan civarına ambulans konuşlandırma çalışmalarında sona gelindiğini dile getiren Dinçyürek, Gazimağusa ve daha birçok yere ambulans gerektiğini, bu yönde çalışma yapıldığını kaydetti.

Dinçyürek, Devlet Laboratuvarında ihaleye çıkılacağını, şeffaf bir süreç yürütüleceğini ifade etti.

Hastane başhekimlerine kürtaj noktasında talimat verdiğini söyleyen Dinçyürek, herhangi bir kişiden hastanede kürtaj yaptıramadığına ilişkin hiç şikayet almadığını belirtti.

Dinçyürek, sağlık merkezlerinin yenilenmesi için uğraştıklarını Gazimağusa Devlet Hastanesinin üçüncü basamak hastaneye çevirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin kalp servisinin bir vatandaş tarafından yenilendiğini dile getiren Dinçyürek, 2024 yılında hastanenin tüm servislerinin aynı noktaya ulaşacağını belirtti.

Gazimağusa’da odaların tek tek yenilendiğini, seferberlik halinde birçok şey yapıldığını ifade eden Dinçyürek, yasaların çalışanların yanında olduğunu, bazı adımların hukuki mücadele ile karşılandığını, her kademede yapılan çalışmalarda sona geldiğini belirtti.

Onkoloji ilaçlarında eksiklik olmadığını, iki büyük ihalenin sonlandığını, ilaçların teslim edildiğini dile getiren Dinçyürek, sıkıntıların bir kısmının hastaların hastaneye müracaat etmemesi ve isim farklılıklarından kaynaklandığını söyledi.

 

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