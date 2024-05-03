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Dinçyürek: Teknolojik gelişimleri sağlıkta kullanıyoruz

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Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleşen 'Ortezlemede Yenilikçi Yaklaşımlar' sempozyumu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemi Merkezi'nde yapıldı
Dinçyürek: Teknolojik gelişimleri sağlıkta kullanıyoruz

Türkiye’den gelen uzmanların da konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, teknolojik ilerlemelerin sağlık alanında uygulanmasının önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Dünya genelinde teknoloji hızla ilerliyor ve tıbbın da bu gelişmelere ayak uydurarak yenilikleri hayata geçirmesi kaçınılmazdır. Ortez ve protez teknolojisi, günlük yaşamı daha ergonomik hale getirerek organik olmayan yapılarla birebir uyum sağlayarak yaşamı kolaylaştıran önemli bir alandır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu alanda yaşadığımız geçmişteki eksiklikleri kapatma yolunda hızla ilerliyoruz ve teknolojik gelişimleri sağlığın her alanında kullanıyoruz. Yeni teknolojiler hem sağlık profesyonellerine hem de hastalara yeni olanaklar sunacaktır. Bu toplantının başarılı geçeceğine inancım tamdır.” Dedi.

Yıllar önce bugün beğenmediğimiz birçok şeyin eksik olduğunu anımsatan Bakan Dinçyürek, şu anda belli imkanların olduğunu, bu imkanları güncel yeniliklerle birleştirerek hayata geçirmek hedefinde olduklarını vurguladı.  Dinçyürek, yeni teknolojilerin bizlere, hekimlere ve en başta hastalarımıza yeni ufuklar sağlayacağını, katkı koyan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, sempozyumun farkındalığı artırarak faydalı bilgiler sunacağını belirterek, desteklerinden dolayı Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e teşekkür etti.

Kibrit, sempozyumda alanında uzman doktorlar ve fizyoterapistler tarafından yapılan sunumlar yanında engelli bireyler ve ailelerinin deneyimlerinin de paylaşıldığı belirtti.

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