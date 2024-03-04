  • BIST 8907.65
  • Altın 2147.796
  • Dolar 31.5652
  • Euro 34.278
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKARum Yönetimi Tatar’ın temaslarından doğacak sonuçları önlemeye çalışıyor

Dinçyürek: Ülkede %70,8 aşırı kilolu veya obez

» »
Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dünya Obezite Günü vesilesiyle açıklamalarda bulundu. Obezitenin dünya genelinde hızla arttığını belirten Dinçyürek, bu durumun ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.
Dinçyürek: Ülkede %70,8 aşırı kilolu veya obez

Dünya Sağlık Örgütü'nün obeziteyi vücutta aşırı veya anormal yağ birikimi olarak tanımladığını belirten Dinçyürek, vücut kütle indeksi (VKİ) 30 kg/m2'den fazla olanların obez, VKİ 25 ile 29,99 kg/m2 arası olanların ise aşırı kilolu olarak tanımlandığını belirtti.

Aşırı kilo ile hastalık ve ölüm arasındaki bağlantının bilindiğini belirten Dinçyürek, obeziteye bağlı ölüm nedenlerinin başında kardiyovasküler sistem hastalıklarının geldiğini söyledi. Ayrıca, obezitenin tip 2 diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon, inme, kanser ve iskelet sistemi hastalıklarına da neden olabileceğini ifade etti.

“Ülkede %70,8 aşırı kilolu veya obez”

 

Obezitenin dünyada en büyük sağlık sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı’nın 2022- 2023 yılları arasında 18 yaş üstü 4388 kişiye yapılan "Hipertansiyon, Diyabet ve Böbrek Hastalıkları Taraması" sonucunda, katılımcıların %33,8'inin obez, %37'sinin ise aşırı kilolu olduğunu belirtti. Bu sonuçlara göre, ülkede %70,8'nin aşırı kilolu veya obez olduğunu belirtti.

Dinçyürek, dünya ve toplumsal düzenin değişmesinin obezitenin artışındaki etkisinin büyük olduğunu belirterek, çalışma koşullarının dinlenme için imkân vermemesi ve sağlıklı beslenmenin ekonomik olarak daha zor hale gelmesiyle daha kolay erişilebilen kalorisi fazla, işlenmiş ve sağlıksız gıdaların tüketilmesine yönelik olduğunu söyledi. Bununla birlikte, fiziksel aktivitenin azalması ve ekran karşısında geçirilen zamanın artması da obeziteyle ilişkilendirildiğini belirtti.

Sağlıklı bir yaşam için beslenme şekline dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dinçyürek, ayrıca günlük beslenmede önerilen su tüketiminin sağlanması ve aktif yaşamın desteklenmesinin sağlıklı yaşam biçiminin tamamlayıcısı olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: 4 Mart 1964 tarihli karar haksız ve siyasi…Bu karar çözümün önündeki en büyük engel04 Mart 2024 Pazartesi 16:39
  • Deprem farkındalık seminerleri düzenleniyor04 Mart 2024 Pazartesi 16:25
  • Meclis Genel Kurulunda 2 tasarı ve 1 öneri oybirliğiyle kabul edildi04 Mart 2024 Pazartesi 16:24
  • Tarım Bakanı Çavuş: Dalında kalan ürün tazmin edilecek04 Mart 2024 Pazartesi 15:47
  • Meclis'te 'Ercan' konuşuldu... Erhürman ve Arıklı gerildi...04 Mart 2024 Pazartesi 15:32
  • Ön izin çıkaracağım deyip, 10 bin euro dolandırdı!04 Mart 2024 Pazartesi 15:24
  • Araştırma: Güney Kıbrıs'ta her 3 kişiden biri fazla kiloya sahip04 Mart 2024 Pazartesi 15:07
  • Uyuşturucu davasında karar... 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildiler...04 Mart 2024 Pazartesi 15:04
  • Zahra Sokak kavgası... Demir golf sopalarını kavga edecek arkadaşlarına dağıtmış!04 Mart 2024 Pazartesi 15:03
  • Lise öğrencileri mülke tecavüz, kasti hasar ve sirkat suçlarından tutuklandılar...04 Mart 2024 Pazartesi 15:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti