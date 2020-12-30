Diner Yağ Sanayi-organik işletme sertifikası iptal edildi

Diner Yağ Sanayi’ne 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan ziyarette, işletme denetimi yapılmış olup, görülen uygunsuzluklar tarafımızdan tespit edilmiştir. İşletmenin, Organik İşletme Sertifikası iptal edilmiştir.
İlgili denetim, 20/2018 tarihli Organik Tarım Yasası Dördüncü Kısım ''Kontrol Sisteminin Kurulması, Kontrol Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri, Gözetim ve Denetim, Yıllık Raporlar, Kontrol Sistemine Bağlılık, Sertifikasyon İşlemleri, Usulsüzlük ve İhlaller, İstatistiki Bilgi ve Bilgi Paylaşımı'' 25’inci maddenin 2'inci bendindeki yetkiye dayanarak yapılmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
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