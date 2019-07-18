  • BIST 100.317
  • Altın 260,656
  • Dolar 5,7025
  • Euro 6,4045
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Dink davası kararı: Tuncel'e 99 yıl 6 ay hapis cezası

»
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin davada tetikçi ve azmettiriciler hakkında karar açıklandı.
Dink davası kararı: Tuncel'e 99 yıl 6 ay hapis cezası

Gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımı ihtimali nedeniyle dosyaları ayrılan 9 sanıklı davada karar açıklandı. Erhan Tuncel 99 yıl 6 ay, Yasin Hayal 7 yıl 6 ay, Ogün Samast ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık Erhan Tuncel duruşmada hazır bulundu, Yasin Hayal, Ogün Samast, Osman Hayal ve Ersin Yolcu ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Beraat talep ettiler

Sanıkların savunmalarını yaptıkları duruşmada Ogün Samast, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğini, etkin pişmanlık yasasından yararlanmayı talep ettiğini söylerken ayrıca örgüt kurma suçundan cezalandırılmasını talep eden savcının mütalaasına katılmadığını bu suçtan beraatini istedi.

Erhan Tuncel ise yardımcı istihbarat elemanı olarak Dink cinayeti bilgisini polise ilettiğini, cinayetin isimlerini verdiği kişiler tarafından işlendiğini, ihbarcı olduğunu, ancak buna rağmen kamu görevlilerini aklamaya çalışmak için, dosyanın sanığı haline getirildiğini aktardı.

Tuncel, azmettirme suçu işlemediğini, suç işleme kastı olmadığını kaydetti, tüm suçlamalardan beraatini talep etti.

Osman Hayal ve Yasin Hayalin müdafi avukatı ise örgüt suçu unsurlarının gerçekleşmediğini belirtti aynı şekilde beraat talep etti.

Dink ailesi avukatı: Irkçı saiklerle işlendi

Dink ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu ise Tuncel'in Hrant cinayetinde etkili biri olduğunu, bu cinayeti azmettirdiğine dikkat çekti, ayrıca cinayetin ırkçı, siyasi saikler ile işlendiğini vurguları. Sanıkların örgüt olarak cezalandırılmasını isteyen avukat, bir örgütün var olduğunu, sanıkların bu yolla Anayasal düzeni ortadan kaldırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Avukat Bakırcıoğlu'nun ardından Tuncel yeniden söz aldı, Dink cinayetini ihbar ettiği için pişman olduğunu söyledi, "Vatan sağ olsun" diye konuştu. 1,5 saatlik aranın ardından mahkemenin kararını hakim Emre Efe Şimşek açıkladı.

Hakim cezaları açıkladı

Osman Hayal ve Salih Hacısalihoğlu için beraat kararı verilirken, Yasin Hayal, "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ogün Samast, "silahlı örgüt üyesi olmak" suçlamasından 3 yıl 9 ay hapis cezası alırken, Samast'ın cezası çocuk olması nedeniyle 2 yıl 6 aya indirildi.

Zeynel Abidin Yavuz, "Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplam 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutuklanmasına karar verildi.

Sanık Tuncay Uzundal, "Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım" suçundan 15 yıl hapis, "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Uzundal hakkında Dink'in öldürülmesine yardım suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

En ağır ceza Tuncel'e

Erhan Tuncel, Trabzon'daki McDonld's'a bombalı saldırı olayında tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle 6 kişiye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 78 yıl, "Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım" suçundan 18 yıl, "Mala zarar vermek" suçundan 1 yıl hapis ve 450 TL adli para cezasına ve "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan ise 2 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 99 yıl 6 ay hapis ve 450 TL adli para cezasına çarptırıldı ve tutuklanmasına karar verildi.

Hükmün açıklanması ile birlikte Tuncel mahkeme salonunda polis tarafından kelepçe takılarak tutuklandı.

Mahkeme salonundan çıkartılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erhan Tuncel, mahkeme kararının hukuksuz olduğunu iddia etti, "Ergenekon'u çökerttiğini, aynı yapının kendisine bu cezayı verdiğini" söylerken "Herkes Erhan Tuncel'in kim olduğunu biliyor, bunun bedelini de bu kararı aldırtanlara sordurtacağım" dedi.

Tuncel ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet hiç bir zaman cezasız kalmaz" dedi.13 Haziran'da zaman aşımı kapsamına girmesi ihtimali nedeniyle 9 sanık hakkındaki dosyalar ayrılmıştı. Şimdi dikkatler kamu görevlilerinin yargılandığı ana davaya çevrildi.

Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde, genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesinin Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaftancıoğlu: Bu dava İstanbul’u yeniden halka vermek üzere yola çıkmış bir il başkanını cezalandırma davası18 Temmuz 2019 Perşembe 11:29
  • Davutoğlu: Erdoğan'ın benden isteği "Başbakan gibi görün ama başbakan gibi olma" idi18 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
  • Türkiye'den ABD'nin F-35 programı kararına tepki18 Temmuz 2019 Perşembe 09:21
  • Pentagon: Türkiye, F-35 programından çıkarıldı18 Temmuz 2019 Perşembe 09:19
  • Özgür Gündem Davası'nda Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin, tüm suçlamalardan beraat etti17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:31
  • Pablo Escobar’ın oğlu hapis cezası alan Pucca’yı takibe aldı17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:05
  • Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif: Savaş uçağı...17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:15
  • ‘Köprüde askerin kafasını ben kestim’ diyen şahıs ‘kinaye’ yapmış17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:39
  • Sarıkaya: AB yaptırımları en çok belediyeleri etkileyecek17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:37
  • Türkiye'de Haziran ayı konut satış rakamları açıklandı rekor düşüş var17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti