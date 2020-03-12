Dink davasında yargılanan istihbaratçı infaz edildi

Hrant Dink suikastıyla ilgili yargılanan jandarma görevlilerinden olan Şeref Ateş, Düzce'de otomobilinde seyir halindeyken silahlı saldırıyla öldürüldü.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’e yapılan suikast sırasında olay yerinde olduğu iddia edilen ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, Düzce’de silahlı saldırıyla öldürüldü.

İddiaya göre, Şeref Ateş, Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi’nde 81 DE 868 plakalı otomobiliyle giderken, yanına yaklaşan beyaz bir otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekibi, Ateş’in öldüğünü belirledi.

2017’DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Dink’in vurulduğu gün olay yerinde 9 jandarmanın olduğu tespit edilmişti. Şeref Ateş’in, Dink cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink’in evinin bulunduğu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğu öne sürülmüştü. Askeri hiyerarşik yapıda üst rütbede görev yapan kişilerin Ateş’e ‘Abi’ dediği belirtilirken, savcı bu durumu FETÖ içinde bulunduklarının göstergesi sayılmıştı. Mahkeme heyeti 2016’da tutuklanan Ateş’in, 2017’de görülen duruşmada tahliyesine karar verdi. Heyet tahliyeyi, “HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu’ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, ‘olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıklarla uyuşmadığı’ bilgisinin yer almasına ve tutuklu kaldıkları süreye” göre kararlaştırmıştı.

MAHKEMEDE ‘HATIRLAMIYORUM’ DEMİŞTİ

Şeref Ateş, Dink davasının duruşmasında “Emniyet ifadenizde Okan Şimşek ile telefon görüşmelerinizin tespit edildiği söylenmiş. Siz de Okan Şimşek ile görüşmeyi hatırlamadığınızı ancak Dink’in vurulmasını haber vermiş olabileceğini söylemişsiniz. Sulh Ceza Hakimliği sorgunuzda da Dink’in öldürüldüğünü televizyondan duyduğunuzu ve Emniyet’te verdiğiniz ifadeyi değiştirmek istediğinizi söylemişsiniz. 7 Temmuz 2017’deki mahkemede verdiğiniz ifadenizde ise Emniyet’teki ile aynı şeyi söylemişsiniz. İfadelerinizde ciddi değişiklik yaptınız. Neden?” sorusuna, hakimlikte kafasının karıştığını söyleyerek yanıt vermişti. Ateş, “Unutkanlık var bazı şeyleri net olarak hatırlamıyorum” demişti.

Emekli olduktan sonra gözaltına alındık ne olup olmadığını bilmeden gözaltına alındık. Sonra baktık iş ciddi. O esnada Bakırköy’deki iş yerimi bile hatırlamadım. Son beyanlarım doğru” diyen Ateş, şöyle konuşmuştu:

“Cinayeti olay günü saat 16.00’da Okan Şimşek’in [sanık, Trabzon Jandarması İstihbarat Görevlisi Astsubay Okan Şimşek, cinayet öncesinde azmettirici sanık Yasin Hayal’in eniştesi olan Coşkun İğici’den Dink’in öldürüleceğine dair bilgiyi alan Trabzon Jandarma İstihbarat görevlileriydi] telefonuyla duydum. Agos Gazetesi’nin ve Dink’in ismini ilk kez o telefonda duydum. 10 yıl sonra karşıma o gün ne yaptın diye sorular çıkıyor.”