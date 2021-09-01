  • BIST 1.474,130
  • Altın 483,85
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Dinledikçe iyileşin: Hangi müzik hangi hastalığa iyi geliyor

» »
Ruhun gıdası olarak adlandırılan müzik, aynı zamanda bazı hastalıklara da şifa olabiliyor. İşte beden sağlığına iyi gelen müzik makamları...
Dinledikçe iyileşin: Hangi müzik hangi hastalığa iyi geliyor

Hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olan müzik, insan ruhuna ve bedenine adeta bir ilaç gibi etki ediyor.

Akustiğin ruhu iyileştirdiği kadar bedene de iyi geldiğine tarihin belirli dönemlerinde rastlayabiliriz. Örneğin,Edirne’deki II Beyazıt Külliyesi de Osmanlı’da müzikle tedavi yapılan en önemli şifahanelerden biridir.

Makamların hastalıklara iyi geldiği konusunda ise ünlü Filozof ve Matematikçi Pisagor, umutsuzluğa düşen, çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle tedavi edebilme imkanını araştırmıştır.

Türk İslam tarihinin en büyük alimlerinden İbni Sina, müziğin insan bedenine etkisini, hastanın akli ve ruhi dengesini artırmak için müzik dinletmenin en etkili yollardan biri olduğunu savunmuştur.

Osmanlı şair hekimlerinden Şuuri Hasan Efendi’nin Tadil’ul Emzice adlı eserinde hastalıkların müzik makamları ile olan ilişkisini anlatıp çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılabilecek makamlarda önerilerde bulunmuştur.

Peki hangi müzik makamı hangi hastalığa iyi geliyor? İşte müzik nelere kadir diyeceğiniz o liste...

HASTALIKLARA İYİ GELEN MÜZİK MAKAMLARI

  • Rast Makamı:Havale ve felç illetine devadır.
  • Irak Makamı: Har mizaçlılara, sersem ve afakana faydalıdır.
  • İsfahan Makamı:Zihni açar, zekâyı artırır, anıları tazeler.
  • Zengule Makamı:Kalp hastalıklarının devasıdır.
  • Rehavi Makamı:Baş ağrısına devadır.
  • Buselik Makamı:Kulunç ve bel ağrılarının ilacıdır.
  • Zirefgent Makamı:Sırt ve eklem ağrılarının ve kuluncun tedavisinde faydalıdır.
  • Büzürk Makamı:Ateşli hastalıklara iyi gelir, zihni temizler, vesvese ve korkuyu uzaklaştırır, fikre yön verir.
  • Hicaz Makamı:İdrar zorluğuna iyi gelir, cinsel yönden uyarıcı etkisi vardır.
  • Uşşak Makamı:Kalp, karaciğer, sıtma ve mide hastalıklarının ilacıdır
  • Neva Makamı:Gönül okşayıcıdır. Kötü düşünceleri uzaklaştırır. Kadın hastalıklarına iyi gelir.
  • Hüseyni Makamı:Ferahlık verir. Çocukların kalp ve ruhlarının iltihabını söndürür. Ateş düşürür
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Günde bir fincan kahve inme ve kalp krizi riskini azaltıyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:30
  • Hava Kirliliği Ruhsal Hastalıkları Büyük Oranda Artırıyor30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:15
  • Uluslararası Uzay İstasyonu’na avokado, limon ve dondurma gönderildi29 Ağustos 2021 Pazar 21:19
  • Afgan çocuğun Belçika havalimanındaki ‘neşeli ayakları’ viral oldu29 Ağustos 2021 Pazar 21:13
  • “Güne su içerek başlamak metabolizmayı hızlandırır”27 Ağustos 2021 Cuma 22:30
  • Buzdolabında sakın 1-2 saatten fazla bekletmeyin!27 Ağustos 2021 Cuma 20:00
  • Hem Besleyici Hem Güzelleştirici26 Ağustos 2021 Perşembe 22:00
  • Cildinizde Yaz Işıltısı İçin Bu Besinlere Dikkat!26 Ağustos 2021 Perşembe 20:15
  • Yorgunluğa ve Halsizliğe Ne İyi Gelir?26 Ağustos 2021 Perşembe 19:30
  • Yorgunluğa ve Halsizliğe Ne İyi Gelir?24 Ağustos 2021 Salı 22:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti