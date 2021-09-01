Dinledikçe iyileşin: Hangi müzik hangi hastalığa iyi geliyor

Ruhun gıdası olarak adlandırılan müzik, aynı zamanda bazı hastalıklara da şifa olabiliyor. İşte beden sağlığına iyi gelen müzik makamları...

Hayatın vazgeçilmez parçalarından biri olan müzik, insan ruhuna ve bedenine adeta bir ilaç gibi etki ediyor.

Akustiğin ruhu iyileştirdiği kadar bedene de iyi geldiğine tarihin belirli dönemlerinde rastlayabiliriz. Örneğin,Edirne’deki II Beyazıt Külliyesi de Osmanlı’da müzikle tedavi yapılan en önemli şifahanelerden biridir.

Makamların hastalıklara iyi geldiği konusunda ise ünlü Filozof ve Matematikçi Pisagor, umutsuzluğa düşen, çabuk öfkelenen hastaları belirli melodilerle tedavi edebilme imkanını araştırmıştır.

Türk İslam tarihinin en büyük alimlerinden İbni Sina, müziğin insan bedenine etkisini, hastanın akli ve ruhi dengesini artırmak için müzik dinletmenin en etkili yollardan biri olduğunu savunmuştur.

Osmanlı şair hekimlerinden Şuuri Hasan Efendi’nin Tadil’ul Emzice adlı eserinde hastalıkların müzik makamları ile olan ilişkisini anlatıp çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılabilecek makamlarda önerilerde bulunmuştur.

Peki hangi müzik makamı hangi hastalığa iyi geliyor? İşte müzik nelere kadir diyeceğiniz o liste...

HASTALIKLARA İYİ GELEN MÜZİK MAKAMLARI