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Dinlemelere karşı akıllı telefonunuzu erişilmez yapan kılıf: Silent Pocket

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Dinlemelere karşı akıllı telefonunuzu erişilmez yapan kılıf: Silent Pocket
Eğer yanınızda taşıdığınız cihazları kullanabilecek kötü niyetli kişilerin takibinden endişe duyuyorsanız Silent Pocket firmasının geliştirdiği telefon kılıfları endişelerinizi giderebilir.

Günlük hayatımızın önemli bir parçası da olsalar, elektronik cihazlar hala güvenlik açıkları ile dolu. Özellikle de kablosuz iletişim becerileri, onları dışarıdan müdahalelere açık hale getirebiliyor. Her ne kadar cihaz üreticileri önlem almak için ellerinden geleni yapsa bile, önemli bilgilerinizi tuttuğunuz akıllı telefon veya tabletler elektronik saldırıya uğrayabilir. Konuştuğunuz konular cihazınızın mikrofonu ve kamerası ile kötü niyetli birilerinin takibine açık olabilir. Bunu asla farketmeyebilirsiniz bile.
İşte böyle hassas anlarda elinizin altındaki akıllı cihazı tamamen devre dışı bırakmak için bir yöntem var. Cihazınızı kapatmış olsanız bile güvende hissetmiyorsanız, Silent Pocket firmasının ürünlerine bir bakmalısınız. Firmanın Faraday serisi kılıflarının içi özel bir yalıtkan kaplamaya sahip. Bu kaplama içine koyulan cihazın her türlü dış iletişimini engellemeyi başarıyor.

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Firma, Faraday kılıf serisindeki ürünlerin, içine konulan cihazın 2G/3G/4G/LTE gibi GSM, GPS, Bluetooth, RFID, Wi-Fi, NFC ve benzeri tüm dış iletişim sinyallerini tamamen kestiğini iddia ediyor. Bu teknik 1836'da Michael Faraday isimli mühendisin ürettiği, elektrik alanlarını iptal eden “Faraday Kafesi” isimli buluşuna dayanıyor. Sinyal kesen bu kılıflar aynı zamanda su geçirmiyor, hatta 100 desibele kadar dışı sesi de kesiyor.Silent Pocket firması bu kılıfların yüksek kablosuz trafiğin bulunduğu havaalanları, AVM'ler ve tren istasyonları gibi yerlerde kullanılmasını öneriyor. Akıllı cihazlara yapılan elektronik saldırıların, böyle kablosuz iletişimin çok olduğu yerlerde sıklıkla yaşandığı bilgisi de verilmiş. Firma akıllı cihaz kılıfları haricinde, aynı güvenlik önlemlerine sahip çeşitli çantalar ve cüzdanlar da üretiyor.

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