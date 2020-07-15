  • BIST 117.741
  • Altın 399,372
  • Dolar 6,8523
  • Euro 7,8235
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1 pozitif vaka daha

Dinlerarası koalisyon Hindu dininde yaratılışın tanrısı Brahma adıyla satılan biraya karşı

» »
Dinlerarası koalisyon Hindu dininde yaratılışın tanrısı Brahma adıyla satılan biraya karşı
Dinlerarası koalisyon Hindu dininde yaratılışın tanrısı Brahma adıyla satılan biraya karşı

Dünyanın en ünlü bira üreticisi Anheuser-Busch InBev SA/NV grubu, dinler ve inançlar koalisyonu tarafından Hindu dininde yaratılışın tanrısı olarak bilinen "Brahma" adıyla yaklaşık 200 yıldır satılan bira markasının isminin değiştirilmesi için yoğun baskı altında.

Belçika merkezli şirket, dünya genelinde 500’ün üzerinde, satışa sunduğu bira markasıyla bu alanda lider olma özelliği taşıyor.

Farklı dinlerden temsilcileri bulunan dinler ve inançlar arası koalisyon, Budweiser, Bud Light, Corona ve Stella Artois gibi ünlü bira ürünlerini bünyesinde bulunduran gruba Hindu dininde yaratılışın tanrısı olarak bilinen Brahma ismiyle satılan ürününü isminin değiştirilmesi için yoğun lobi faaliyetinde bulunuyor.

Brezilya'da ilk kez 1888 yılından üretilen bu biranın inançlara saygı ilkesi adına isminin değiştirilmesi için baskı sürerken, Belçika şirketi ise dünyada fıçı biranın mucidi İngiliz Joseph Bramah’ın adından esinlenerek ürüne bu ismin verildiği savunmasında bulunuyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Crystal Palace’ın siyah futbolcusuyla ilgili ırkçı paylaşım yapan 12 yaşındaki çocuk tutuklandı13 Temmuz 2020 Pazartesi 23:30
  • Pedofili suçlularının çocuk pornosu paylaşmak için kullandıkları Darknet ve Deepweb nedir?13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:30
  • Süper bilgisayarlar Covid-19'a aşı veya tedavi yöntemi bulabilir mi?13 Temmuz 2020 Pazartesi 22:00
  • Balayı yerine hastaneye!13 Temmuz 2020 Pazartesi 21:00
  • Milyonerlerden hükümetlere: Ödediğimiz vergileri artırın13 Temmuz 2020 Pazartesi 18:20
  • Wayfair'dan 'insan kaçakçılığı' ve 'Tom Hanks işbirliği' iddialarıyla ilgili açıklama13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:57
  • Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği yeniden gündemde; Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?10 Temmuz 2020 Cuma 20:30
  • Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 mıknatıs topu çıktı10 Temmuz 2020 Cuma 18:40
  • Salgında evden çalışanlar soluğu estetikçide aldı10 Temmuz 2020 Cuma 17:03
  • Karayipler'deki Barbados evden çalışan turistlere 1 yıllık oturum izni verecek10 Temmuz 2020 Cuma 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti