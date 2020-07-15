Dinlerarası koalisyon Hindu dininde yaratılışın tanrısı Brahma adıyla satılan biraya karşı

Dünyanın en ünlü bira üreticisi Anheuser-Busch InBev SA/NV grubu, dinler ve inançlar koalisyonu tarafından Hindu dininde yaratılışın tanrısı olarak bilinen "Brahma" adıyla yaklaşık 200 yıldır satılan bira markasının isminin değiştirilmesi için yoğun baskı altında.

Belçika merkezli şirket, dünya genelinde 500’ün üzerinde, satışa sunduğu bira markasıyla bu alanda lider olma özelliği taşıyor.

Farklı dinlerden temsilcileri bulunan dinler ve inançlar arası koalisyon, Budweiser, Bud Light, Corona ve Stella Artois gibi ünlü bira ürünlerini bünyesinde bulunduran gruba Hindu dininde yaratılışın tanrısı olarak bilinen Brahma ismiyle satılan ürününü isminin değiştirilmesi için yoğun lobi faaliyetinde bulunuyor.

Brezilya'da ilk kez 1888 yılından üretilen bu biranın inançlara saygı ilkesi adına isminin değiştirilmesi için baskı sürerken, Belçika şirketi ise dünyada fıçı biranın mucidi İngiliz Joseph Bramah’ın adından esinlenerek ürüne bu ismin verildiği savunmasında bulunuyor.