  • BIST 2.419,23
  • Altın 900.884
  • Dolar 15.4763
  • Euro 16.1131
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Dinozor iskeleti 12.4 milyon dolara satıldı

» »
Christie's Müzayede Evi, son açık artırmasıyla dikkat çekti. Dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri olan Deinonychus Antirrhopus'un iskeleti ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolara satıldı.
Dinozor iskeleti 12.4 milyon dolara satıldı

Christie’s, “Jurassic Park” filminin vizyona girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen Deinonychus antirrhopus’un iskeletini bir açık artırmada 12.4 milyon dolara sattı.

Müzayede evi, Hector lakaplı fosilin satış fiyatının, 6 milyon dolarlık tahminin iki katından fazla olduğunu belirtirken alıcının ismini ise açıklamadı.

Müzayede evi, bu iskelet örneğinin 126 gerçek kemik içerdiğini, ancak kafatasının çoğu da dahil olmak üzere geri kalanının yeniden inşa edildiğini söyledi. Yaklaşık 110 milyon yıl öncesine, Erken Kretase dönemine kadar uzanan örnek, yaklaşık on yıl önce Montana’daki özel araziden, paleontologlar Jack ve Roberta Owen tarafından çıkarıldı.

10 YIL ÖNCE KEŞFEDİLMİŞTİ

69 yaşındaki Jack Owen, bu hafta verdiği bir röportajda, “Sonunun Christie’s’de olacağından haberim yoktu” dedi. Owen, çalıştığı çiftlikte toprak sahibiyle bir anlaşma yaparak fosilleri araştırmaya ve kârı bölüşmeye karar verdiklerini söyledi.

Satışı gerçekleşen dinozor türünün fosilleri, 1964 yılında paleontolog John H. Ostrom tarafından keşfedildi ve Deinonychus adını verdi. Ostrom’un keşfi, bilim insanlarının günümüzde bazı dinozorları anlama biçiminin temelini oluşturdu.

Daha önce T. rex iskeleti Sue, 1997’de 8.36 milyon dolara Field Museum’a satılmıştı. Ayrıca takmadı adı Stan olan bir başka dinozor iskeleti de 31.8 milyon dolarlık rekor bir gelir elde etmişti.

Ancak bu satışlardan bazı paleontologlar pek de mutlu değil. Bilim insanları, bu eşsiz örneklerin kamu kurumları yerine özel kişiler tarafından satın alınırsa kaybolabileceğinden endişeli ve bu konuda dernekler aracılığıyla da sık sık uyarılarda bulunuyorlar.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Piyangodan rekor miktarda ikramiye kazandı: Karayipler’den dört ada satın alabilir11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:42
  • Göçmen kaplumbağalar rotalarını bilmiyor olabilirler mi?11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:15
  • Dünyanın en tehlikeli peyniri: Casu marzu10 Mayıs 2022 Salı 20:56
  • Üzümden ayakkabı, mantardan çanta: Alternatif derinin yükselişi09 Mayıs 2022 Pazartesi 21:47
  • FODER'de yönetim belirlendi09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:44
  • Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto09 Mayıs 2022 Pazartesi 16:37
  • Bilim başarılı flörtün ‘sırrını’ çözdü: Kadınlar ve erkekler ne istiyor?08 Mayıs 2022 Pazar 21:44
  • Dünyanın en uzun köpeği Zeus08 Mayıs 2022 Pazar 21:40
  • Bir ilişkiyi kaç ‘kırmızı çizgi ihlali’ bitirir?08 Mayıs 2022 Pazar 21:29
  • Üç ay vegan beslenme 'kilo verdiriyor, diyabetlilerde kan şekerini düşürüyor'08 Mayıs 2022 Pazar 19:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti