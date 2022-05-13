Dinozor iskeleti 12.4 milyon dolara satıldı

Christie's Müzayede Evi, son açık artırmasıyla dikkat çekti. Dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri olan Deinonychus Antirrhopus'un iskeleti ismi açıklanmayan bir alıcıya 12.4 milyon dolara satıldı.

Christie’s, “Jurassic Park” filminin vizyona girmesinden sonra dünyanın en tanınmış dinozorlarından biri haline gelen Deinonychus antirrhopus’un iskeletini bir açık artırmada 12.4 milyon dolara sattı.

Müzayede evi, Hector lakaplı fosilin satış fiyatının, 6 milyon dolarlık tahminin iki katından fazla olduğunu belirtirken alıcının ismini ise açıklamadı.

Müzayede evi, bu iskelet örneğinin 126 gerçek kemik içerdiğini, ancak kafatasının çoğu da dahil olmak üzere geri kalanının yeniden inşa edildiğini söyledi. Yaklaşık 110 milyon yıl öncesine, Erken Kretase dönemine kadar uzanan örnek, yaklaşık on yıl önce Montana’daki özel araziden, paleontologlar Jack ve Roberta Owen tarafından çıkarıldı.

10 YIL ÖNCE KEŞFEDİLMİŞTİ

69 yaşındaki Jack Owen, bu hafta verdiği bir röportajda, “Sonunun Christie’s’de olacağından haberim yoktu” dedi. Owen, çalıştığı çiftlikte toprak sahibiyle bir anlaşma yaparak fosilleri araştırmaya ve kârı bölüşmeye karar verdiklerini söyledi.

Satışı gerçekleşen dinozor türünün fosilleri, 1964 yılında paleontolog John H. Ostrom tarafından keşfedildi ve Deinonychus adını verdi. Ostrom’un keşfi, bilim insanlarının günümüzde bazı dinozorları anlama biçiminin temelini oluşturdu.

Daha önce T. rex iskeleti Sue, 1997’de 8.36 milyon dolara Field Museum’a satılmıştı. Ayrıca takmadı adı Stan olan bir başka dinozor iskeleti de 31.8 milyon dolarlık rekor bir gelir elde etmişti.

Ancak bu satışlardan bazı paleontologlar pek de mutlu değil. Bilim insanları, bu eşsiz örneklerin kamu kurumları yerine özel kişiler tarafından satın alınırsa kaybolabileceğinden endişeli ve bu konuda dernekler aracılığıyla da sık sık uyarılarda bulunuyorlar.