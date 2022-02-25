  • BIST 1.952,40
  • Altın 837.562
  • Dolar 13.7956
  • Euro 15.5559
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Dinozorları yok eden asteroid, kuzey yarımküreye ilkbaharda çarpmış

» »
Dinozorları yok eden asteroid, kuzey yarımküreye ilkbaharda çarpmış
Dinozorları yok eden asteroid, kuzey yarımküreye ilkbaharda çarpmış

66 milyon yıl önce dünyaya çarparak dinozorların 180 milyon yıllık egemenliğine son veren 10 kilometre genişliğindeki asteroit, yeryüzündeki canlıların yüzde 76’sının yok olmasına neden olmuştu. Asteroid, şu anda Meksika’da yer alan Yucatan yarımadasına inerek Chicxulub kraterini oluşturdu.

Büyük bir kısmı hala gizemini koruyan bu olaya ilişkin yeni bir bilgi, asteroidin dünyaya çarpmasından dakikalar sonra ölen balıkların fosillerinin incelemesi sayesinde geldi.

Çarpışma sırasında oluşan tortular, balıkların istisnai bir biçimde jeokimyasal değişiklik belirtisi göstermeden korunmasına yaradı.

Uppsala Üniversitesi ve VU Amsterdam’dan araştırmacıların katıldığı bu çalışmada, balık fosilleri Avrupa Synchrotron Radyasyon Tesisi’nde incelendi.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada canlıların aniden öldüğü tespit edildi.

Işık taramaları sonrası balıkların bahar aylarında öldüğü belirlendi. Yani asteroidin 66 milyon yıl önce dünyaya çarptığı sırada mevsim kuzey yarım kürede ilkbahar, güneydeyse sonbahardı. Canlılar kuzeyde üreme döngüleri içindeydi, güneyde de kışa hazırlık başlamıştı.

Diğer yandan kış uykusuna yatıp mağaralara veya yuvalara sığınan canlılar için hayatta kalma olasılığı çok daha yüksek. Bu nedenle de ortaya çıkan sonuçlar, kuşların ve bazı memeli türlerin yok olmaktan kurtulmayı başarırken dinozorların neden yok olduğunu sorusunu cevaplamak için önemli.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran’da Affedildiğini Duyan İdam Mahkumu Kalp Krizinden Öldü21 Şubat 2022 Pazartesi 20:20
  • Araştırma | Çekici insanların bağışıklık sistemi daha güçlü21 Şubat 2022 Pazartesi 09:53
  • Mate Çayı Nasıl Yapılır, Faydaları Nedir?20 Şubat 2022 Pazar 23:00
  • Adriana Lima, üçüncü kez anne oluyor19 Şubat 2022 Cumartesi 17:00
  • Zencefilin Mucizevi Faydaları Nelerdir?18 Şubat 2022 Cuma 23:45
  • 1100 Adet Porsche Marka Aracın Bulunduğu Gemide Yangın Çıktı18 Şubat 2022 Cuma 23:30
  • Evini satmak için çıplak poz veren çift viral oldu18 Şubat 2022 Cuma 20:24
  • Brad Pitt ve Angelina Jolie mahkemelik oldu: Dava konusu evlendikleri üzüm bağı18 Şubat 2022 Cuma 20:12
  • NFT Nedir, NFT Coin Nedir?17 Şubat 2022 Perşembe 23:44
  • Tahin Kalbe İyi Gelir mi?17 Şubat 2022 Perşembe 23:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti