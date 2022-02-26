Dinozorları Yok Eden Asteroid, Kuzey Yarımküreye İlkbaharda Çarpmış

66 milyon yıl önce dünyaya çarparak dinozorların 180 milyon yıllık egemenliğine son veren 10 kilometre genişliğindeki asteroit, yeryüzündeki canlıların yüzde 76’sının yok olmasına neden olmuştu. Asteroid, şu anda Meksika’da yer alan Yucatan yarımadasına inerek Chicxulub kraterini oluşturdu.

Büyük bir kısmı hala gizemini koruyan bu olaya ilişkin yeni bir bilgi, asteroidin dünyaya çarpmasından dakikalar sonra ölen balıkların fosillerinin incelemesi sayesinde geldi.

Çarpışma sırasında oluşan tortular, balıkların istisnai bir biçimde jeokimyasal değişiklik belirtisi göstermeden korunmasına yaradı.

Uppsala Üniversitesi ve VU Amsterdam’dan araştırmacıların katıldığı bu çalışmada, balık fosilleri Avrupa Synchrotron Radyasyon Tesisi’nde incelendi.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada canlıların aniden öldüğü tespit edildi.

Işık taramaları sonrası balıkların bahar aylarında öldüğü belirlendi. Yani asteroidin 66 milyon yıl önce dünyaya çarptığı sırada mevsim kuzey yarım kürede ilkbahar, güneydeyse sonbahardı. Canlılar kuzeyde üreme döngüleri içindeydi, güneyde de kışa hazırlık başlamıştı.

Diğer yandan kış uykusuna yatıp mağaralara veya yuvalara sığınan canlılar için hayatta kalma olasılığı çok daha yüksek. Bu nedenle de ortaya çıkan sonuçlar, kuşların ve bazı memeli türlerin yok olmaktan kurtulmayı başarırken dinozorların neden yok olduğunu sorusunu cevaplamak için önemli.