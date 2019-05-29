DİPA Ulusal Konsey’de

Marios Karoyan’ın başkanlığını yaptığı kısa adı DİPA olan Demokratik Cephe partisinin, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı yüzde 3.8 oy oranıyla Ulusal Konsey’e girmeye hazırlandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi’ne girme barajının yüzde 3.6 olduğu, DİPA’nın ise yüzde 3.8 oy almasıyla birlikte DİPA’nın Ulusal Konsey’e katılmasının “olmazsa olmaz” hale geldiğini yazdı.

Habere göre DİPA Başkanı Marios Karoyan yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçim sonuçlarından dolayı Karoyan’ı tebrik ettiğini belirtti.

Karoyan, Anastasiadis’in, kendisine ayrıca partisinin, Ulusal Konsey’e katılma hakkı olan yüzde 3.8 oy oranını almayı başarması nedeniyle, DİPA’yı Ulusal Konseye çağırma niyeti konusunda bilgi verdiğini söyledi.