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Dipdere: Hasta merkezli ilişkilerde tüm taraflar erdemli davranmalıdır

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Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları ve Hasta Danışmanları Sorumlusu Ayşegül Dipdere ‘26 Ekim Hasta Hakları Günü’ hakkında bir açıklama yaptı.
Dipdere: Hasta merkezli ilişkilerde tüm taraflar erdemli davranmalıdır

Dipdere, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nin toplum sağlığına verdiği önemi, tıp ve insanlık değerlerine duyduğu bağlılığı, hizmet ve yönetim kalitesine yansıtarak, üstün sağlık hizmetleri sunmayı kendine görev ve sorumluluk edindiğini ifade etti.

Hasta merkezli ilişkilerde tüm tarafların erdemli davranması gerektiğini vurgulayan Hasta Hakları ve Hasta Danışmanları Sorumlusu Ayşegül Dipdere, sağlık çalışanının hastalarla olan ilişkilerinin hasta haklarının tüm ilkelerine uygun olması gerektiğinin altını çizdi.

Dr.  Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Hasta Hakları ve Hasta Danışmanları Sorumlusu Ayşegül Dipdere, hasta memnuniyetinin genel anlamda verilen hizmetin hastanın beklentilerini karşılaması olduğunu ve yeterince bilgilendirilen, değer verilen, kendini evindeymiş gibi hisseden hastaların hem almış oldukları tedavi ve bakıma hem de bu hizmeti veren sağlık ekibine daha çok güven duyduğunu hatırlattı.

Hastane olarak hasta memnuniyetini sağlık hizmetlerinin bir sonucu ve hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak kabul ettiklerini ifade eden Dipdere,  kurumları bünyesinde tetkik, tedavi ve bakım amacıyla bulunan hastaların ve hasta yakınlarının hizmet aldıkları süre içinde sahip oldukları haklar ve sorumluluklara ilişkin de bilgi verdi.  

Ayşegül Dipdere bunları; hizmetlerden yararlanma hakkı, saygı ve itibar görme hakkı, mahremiyet hakkı, kimliği bilme hakkı, bilgi edinme hakkı, haberleşme hakkı, hastadan rıza,                                                                                                                                                     alınması hakkı, konsültasyon hakkı, planlanan tedaviyi reddetme hakkı, tetkik ve tedavi bedelleri, sosyal ve psikolojik destek alma hakkı, hasta şikayetleri hakkı, hastane kural ve uygulamalarını bilme hakkı ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı olarak sıraladı.

 ‘ Bu doğrultuda Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi olarak hastalarımız ve yakınlarını hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmekle yükümlüyüz diyen Hasta Hakları ve Hasta Danışmanları Sorumlusu Ayşegül Dipdere’ sözlerini şöyle tamamladı:  ‘ Amacımız herkesin insan onuruna yakışır şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanması ve hak ihlallerinden korunması için hasta hakları uygulamalarını planlayıp hayata geçirerek, sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunulmasına katkı sağlamaktır. ‘ 

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