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Dipkarpaz Belediyesi’nin kapatılmasına tepki...

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Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile Dipkarpaz Belediyesi’nin kapatılacak olmasına tepki gösterdi.
Dipkarpaz Belediyesi’nin kapatılmasına tepki...

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal  Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, tarihi neolotik çağa dayanan, içinde birçok farklı kültürü barındıran ve 1974 öncesi bile belediyesi olan Dipkarpaz Belediyesi’nin kapatılmasını “bölge halkına yapılmış en büyük kötülük” olarak niteledi.

Karpaz’ın yatırımlardan uzak ve işsizlikle boğuşan bir bölge olduğunu kaydeden Borak, bölgenin belediyelerin birleşmesi ile daha da kötü duruma düşeceğini savundu. Borak açıklamasında, “Belediyeler Reformu adı altında, Belediyeleri kurtaracaklarını söyleyip halktan oy alan siyasiler, maalesef bunun tam tersini yapmıştır. Karpaz halkı, yerelden yönetim hakkının ellerinden alınmasının hesabını soracaktır” ifadelerine yer verdi.

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