  • BIST 1.443
  • Altın 489,626
  • Dolar 8,3150
  • Euro 10,1185
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKA8836  test yapıldı, 23' ü yerel 27 pozitif vaka

Dipkarpaz Çevre Koruma Derneği Yol Yapımının Elzem Olduğunu Söyledi

» »
Dipkarpaz Çevre Koruma Ve Sosyal  Aktivite Derneği, Dipkarpaz-Zaferburnu yolunun yenilenmesinin elzem olduğunu ancak tarafların görüş ve önerilerinin de alınması gerektiğini belirtti.
Dipkarpaz Çevre Koruma Derneği Yol Yapımının Elzem Olduğunu Söyledi

Dipkarpaz Çevre Koruma Ve Sosyal  Aktivite Derneği, Dipkarpaz-Zaferburnu yolunun yenilenmesinin elzem olduğunu ancak tarafların görüş ve önerilerinin de alınması gerektiğini belirtti.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, “Dipkarpaz halkı başta olmak üzere, tüm ziyaretçiler mevcut yolun yenilenmesinden yanadır. Bu konuda gerek sivil toplum örgütleri, gerek yerel yönetimler istek ve önerilerini sunmaya hazırdır. Yol yapımı sürecinde bölgede yaşayan siyasi irade, yerel halk ve sivil toplum örgütlerini by pass etmek kesinlikle tarafımızdan kabul edilemez. Bölgede yapılacak her yatırım ve plan proje yerel halkın destek ve onayından geçmelidir. Evet, yol yapılması elzemdir. Ancak şartlar tüm tarafların görüş ve önerileri ile olmalıdır” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı'ndan ek mesai ödemeleriyle ilgili açıklama11 Mayıs 2021 Salı 15:29
  • Saner: Bankalardaki mevduatlarla ilgili açıklama yaptı...11 Mayıs 2021 Salı 15:29
  • Gürcafer: Belki Bir Sonraki Adımımız Brüksel Olmalıdır11 Mayıs 2021 Salı 15:16
  • Polis Genel Müdürlüğü halkın Bayramı’nı kutladı, Bayram önlemlerini duyurdu11 Mayıs 2021 Salı 15:14
  • Denkay Başel’in adı Girne’de Engelsiz Doğal Yaşam Parkı’nda yaşatılacak11 Mayıs 2021 Salı 15:13
  • Bu Memleket Bizim Platformu Basın Toplantısı Düzenledi11 Mayıs 2021 Salı 15:10
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik İlk Etki Hızlandırıcısı- Ön Hızlandırma Programı Başlıyor11 Mayıs 2021 Salı 15:09
  • Dipkarpaz Çevre Koruma Derneği Yol Yapımının Elzem Olduğunu Söyledi11 Mayıs 2021 Salı 15:08
  • YÖDAK Destek Eğitim Komitesi, Rauf Denktaş Üniversitesinde denetleme yaptı11 Mayıs 2021 Salı 14:25
  • Çavuşoğlu, Çiftçiler Birliği’ni ziyaret etti11 Mayıs 2021 Salı 14:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti