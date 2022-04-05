  • BIST 2.328,23
  • Altın 913.718
  • Dolar 14.7142
  • Euro 16.1438
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği belediyelerin birleştirilmesine karşı

» »
Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, belediyelerin birleştirilmesine karşı olduklarını açıkladı.
Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği belediyelerin birleştirilmesine karşı

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, belediyelerin birleştirilmesine karşı olduklarını açıkladı.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, “Dipkarpaz’ın başka bir belediyeyle birleştirilmesi tarafımızdan kabul edilemez” dedi.

Belediyelerin durumunun belediyelerin birleştirilmesi ile düzeltilemeyeceğini kaydeden Borak, yapılması gerekenin 1995’ten beri değişmeyen Belediyeler Yasası’nın güncellenmesi olduğunu ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur-Sen: İnsanların yaşamını “zehir etti"05 Nisan 2022 Salı 11:34
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda 2 Üye Değişti05 Nisan 2022 Salı 11:16
  • Dün Meclis önünde eylem başlatan Yeniboğaziçi Belediyesi’nin eylemi bugün de sürüyor05 Nisan 2022 Salı 10:59
  • “Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokolü” Resmi Gazete’de Yayımlandı05 Nisan 2022 Salı 10:54
  • İhtiyat Sandığı Faiz Oranları Değişti05 Nisan 2022 Salı 10:46
  • Meclis’te 19 konuşma yapılacak05 Nisan 2022 Salı 10:32
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Pankart Tutma Eylemi05 Nisan 2022 Salı 09:54
  • Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanlığına Meftun Orkun Atandı05 Nisan 2022 Salı 09:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Alsancak’ta iş kazası yaşanan inşaata gitti05 Nisan 2022 Salı 08:53
  • Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor05 Nisan 2022 Salı 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti