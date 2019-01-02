Dipkarpaz İlkokulu SOS veriyor !..

KKTC’nin, genelini etkisi altına alan aşırı yağmurlar, arazileri su altında bırakırken yol ve köprülerin yıkılmasına da neden oldu.

KKTC’nin, genelini etkisi altına alan aşırı yağmurlar, arazileri su altında bırakırken yol ve köprülerin yıkılmasına da neden oldu. Alt yapıları sağlam olmayan yollarımız bazı bölgelerde çökerken, çöken yollar ve köprüler, ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Yolları su altında bırakan, köprü ve yolların çökmesine neden olan aşırı yağışlardan okullarda nasibini aldı. Dipkarpaz İlkokulu aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalırken küçük öğrencilerin, sorun ve sıkıntı yaşamasına neden oldu.

Yaşanan sorun ve sıkıntıyı sosyal medyada paylaşan Dipkarpaz İlkokulu Okul Aile Birliği, yaptığı açıklamada burası Dipkarpaz İlkokuludur. İlkokulda 196 öğrenci eğitim alıyor. Yıllardır çocuklarımız bu gördüğünüz çamur ve toprağın içinde tenefuslerini ve beden eğitimi derslerini yapıyor. Okulla Tuvaletler arası 150 metredir. Çocuklar,gidip gelene kadar su içinde kalıyorlar.Buradan vicdanı olanlara sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiligimiz, Eğitim Bakanımız ve tüm Bakanlarımız ile kurum ve kuruluşlarımız, lütfen bunu çocuklarımıza layık görmeyin denildi.