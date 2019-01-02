  • BIST 88.822
  • Altın 225,137
  • Dolar 5,4272
  • Euro 6,1753
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Dipkarpaz İlkokulu SOS veriyor !..

» »
KKTC’nin, genelini etkisi altına alan aşırı yağmurlar, arazileri su altında bırakırken yol ve köprülerin yıkılmasına da neden oldu.
Dipkarpaz İlkokulu SOS veriyor !..

KKTC’nin, genelini etkisi altına alan aşırı yağmurlar, arazileri su altında bırakırken yol ve köprülerin yıkılmasına da neden oldu. Alt yapıları sağlam olmayan yollarımız bazı bölgelerde çökerken, çöken yollar ve köprüler, ulaşımın aksamasına neden oluyor.

Yolları su altında bırakan, köprü ve yolların çökmesine neden olan aşırı yağışlardan okullarda nasibini aldı. Dipkarpaz İlkokulu aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalırken küçük öğrencilerin, sorun ve sıkıntı yaşamasına neden oldu.

okul2-004.jpg

Yaşanan sorun ve sıkıntıyı sosyal medyada paylaşan Dipkarpaz İlkokulu Okul Aile Birliği, yaptığı açıklamada burası Dipkarpaz İlkokuludur. İlkokulda 196 öğrenci eğitim alıyor. Yıllardır çocuklarımız bu gördüğünüz çamur ve toprağın içinde tenefuslerini ve beden eğitimi derslerini yapıyor. Okulla Tuvaletler arası 150 metredir. Çocuklar,gidip gelene kadar su içinde kalıyorlar.Buradan vicdanı olanlara sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiligimiz, Eğitim Bakanımız ve tüm Bakanlarımız ile kurum ve kuruluşlarımız, lütfen bunu çocuklarımıza layık görmeyin denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTHY Davası devam ediyor03 Ocak 2019 Perşembe 10:49
  • Taşpınar'daki kaza ile ilgili yeni gelişme03 Ocak 2019 Perşembe 10:40
  • Bugün birçok bölgede elektrik kesintisi olacak03 Ocak 2019 Perşembe 10:24
  • Taşpınar’da feci kaza03 Ocak 2019 Perşembe 10:12
  • Amerika’da Karabetça’ya ödül03 Ocak 2019 Perşembe 10:01
  • Bu yollara dikkat!03 Ocak 2019 Perşembe 09:09
  • İşi tehdit etmeye kadar vardırdılar03 Ocak 2019 Perşembe 08:30
  • Dipkarpaz İlkokulu SOS veriyor !..03 Ocak 2019 Perşembe 08:30
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!03 Ocak 2019 Perşembe 08:00
  • Buran: Şiddetli yağışlar 8 Ocak’a kadar devam edecek02 Ocak 2019 Çarşamba 21:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti