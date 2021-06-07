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Dipkarpaz - Ronans Sahilinde Temizlik Etkinliği

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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Dipkarpaz - Ronans sahilinde temizlik etkinliği düzenledi.
Dipkarpaz - Ronans Sahilinde Temizlik Etkinliği

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Dipkarpaz - Ronans sahilinde temizlik etkinliği düzenledi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Çevre Koruma Dairesi Mağusa ve Karpaz personeli, Dipkarpaz Belediyesi, Temizada, İyilik Gönüllüleri ve Taşkent Doğa Parkı katılarak katkı koydu.

Açıklamada, ülkenin en önemli kaplumbağa yumurtlama alanı olan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Ronans Sahili’nde yapılan etkinlikle bölgenin çöplerden arındırılarak, doğaya uygun bir yaşam alanı yaratıldığı ve “Elindeki çöpü yere atma” sloganı ile Daire tarafından başlatılan çevre temizliği etkinliklerinin haftanın belirli günleri farklı bölgelerde devam edeceği kaydedildi.

“ALO 123 HATTINA BİLDİRİN”

Çevre konusunda yasaları ihlal eden kişilerin tespit edilmesi halinde Çevre Koruma Dairesi bünyesinde hizmet veren Alo 123 ihbar hattına bilgi verilmesi istenilen açıklamada, Alo 123 ihbar hattına ihbar bildirimi durumunda, Çevre Koruma Dairesi’nin bölgeye en yakın ekibini olaya müdahale etmesi için yönlendirerek anında cezai işlem uyguladığı vurgulandı.

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