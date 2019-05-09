Dipkarpaz Rum okullarındaki öğretmenlere verilen teşvik gündemde

Alithia gazetesine göre, Rum Meclisi Eğitim Komitesi Başkanı Kiriakos Hacıyannis dünkü komite toplantısında, öğretmenlere teşvik verilmesiyle ilgili yasa tasarısının yazdan önce Rum Meclisi Genel Kurulu’na iletilmesini umut ettiğini söyledi.

Hacıyannis, toplantının akabindeki açıklamalarında, gündemde Dipkarpaz’daki Rum okullarının işleyişinin bulunduğunu ve genel olarak endişelerin dile getirildiğini belirtti. Hacıyannis, Dipkarpaz Rum okulları ile KKTC Hükümeti’nin koyduğu iddia edilen engellere dair bazı gereksiz şikayetler yapıldığını ifade etti.

Gazete, komitede aleni tartışma olmaması gerektiği çünkü bunun KKTC makamlarının lehine olacağı görüşünün dile getirildiğini kaydederek, Rum Dışişleri Bakanlığı’na, eğitim hakkının, KKTC makamlarının “belli eğitimcileri kabul etmemesi nedeniyle büyük ölçüde çiğnendiği ve bu okullardaki eğitimin güvence altında olmadığına” dair mektup gönderileceğini yazdı.

Habere göre, Hacıyannis, eğitimdeki sorunların, eğitim hakkı garanti altına alınmadan, bürokrasi aracılığıyla ve yama yöntemiyle çözülmesinin doğru bir yöntem olmadığını söyledi.

Hacıyannis, bazı teşviklerin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, bu teşviklerden birinin, bu okullara atanacak öğretmenlerin, Dipkarpaz’da aileleri bulunanlar tarafından belirlenmesi olduğunu kaydetti.