Dipkarpaz Rum okulu kitapları ve öğretmenleri sakıncalı bulundu!

YKP yürütme kurulu üyesi Murat Kanatlı Sosyal Medyadan yaptığı açıklamada hükümeti eleştirdi.
İşte o açıklama;
Kitap suç ve sakıncalı bulunmaya devam ediyor, FETÖ, PKK derken şimdi de ilkokul kitapları sakıncalı bulundu... Dipkarpaz’daki Rum okullarına gönderilen ders kitaplarından 8 tanesi sakıncalı bulundu! Kitapları rahat bıraksanız nasıl olur?! Bu arada 5 de Kıbrıslı Rum öğretmen sakıncalı bulundu, taysın faaliyetlerine devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.