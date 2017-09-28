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Dipkarpaz Rum okulu kitapları ve öğretmenleri sakıncalı bulundu!

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Dipkarpaz Rum okulu kitapları ve öğretmenleri sakıncalı bulundu!
Dipkarpaz Rum okulu kitapları ve öğretmenleri sakıncalı bulundu!

YKP yürütme kurulu üyesi Murat Kanatlı Sosyal Medyadan yaptığı açıklamada hükümeti eleştirdi.

İşte o açıklama;

Kitap suç ve sakıncalı bulunmaya devam ediyor, FETÖ, PKK derken şimdi de ilkokul kitapları sakıncalı bulundu... Dipkarpaz’daki Rum okullarına gönderilen ders kitaplarından 8 tanesi sakıncalı bulundu! Kitapları rahat bıraksanız nasıl olur?! Bu arada 5 de Kıbrıslı Rum öğretmen sakıncalı bulundu, taysın faaliyetlerine devam ediyor.

 

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