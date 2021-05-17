Dipkarpaz sakinlerinden doğa katliamına tepki!

Dipkarpaz sakini Fırat Borak sosyal medya hesabından Dipkarpaz'daki doğa katliamına tepki gösterdi.

Borak'ın paylaşımı şu şekilde:

Burası DİPKARPAZ!

- Hani O Doğasına, Denizine, Eşsiz Sahillerine Aşık Olup, Tatile Geldiğiniz Yerler.

- Çöp Bidonu Yanındayken Yerlere Atılan Çöpler, Sahillerde Yakılan Ateşler, Kırılan Ağaç Dalları, Saymakla Bitmez Pislikler.

- Her Bayram Tatili veya Hafta sonu Tatili Sonrası Aynı Senaryo.

- Hiç mi Utanma Yok Sizde Arkadaş! Yazık Günahtır. (Sorumluluklarını Yerine Getiren Binlerce İnsanı Tenzih Ederek, Pislikleri Yaratan Şahıslaradır Sözüm)

- Çok mu Zor Bir Poşet Çöpü Arabaya Koyup, Çöp Kutularına Atmak?

- Çok mu Zor Ağaçları Kırmak Yerine Kömür Yakmak?

- Çok mu zor Ateşleri Sahil Yerine, Yasal Yerlerinde Yakmak?

- Sorsan Hepimiz Karpaz Aşığıyız. Yere Batsın Böyle Sevdanız da, Sevginiz de.