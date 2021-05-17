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Dipkarpaz sakinlerinden doğa katliamına tepki!

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Dipkarpaz sakini Fırat Borak sosyal medya hesabından Dipkarpaz'daki doğa katliamına tepki gösterdi
Dipkarpaz sakinlerinden doğa katliamına tepki!

Dipkarpaz sakini Fırat Borak sosyal medya hesabından Dipkarpaz'daki doğa katliamına tepki gösterdi.

Borak'ın paylaşımı şu şekilde:

Burası DİPKARPAZ!

- Hani O Doğasına, Denizine, Eşsiz Sahillerine Aşık Olup, Tatile Geldiğiniz Yerler.

- Çöp Bidonu Yanındayken Yerlere Atılan Çöpler, Sahillerde Yakılan Ateşler, Kırılan Ağaç Dalları, Saymakla Bitmez Pislikler.

- Her Bayram Tatili veya Hafta sonu Tatili Sonrası Aynı Senaryo.

- Hiç mi Utanma Yok Sizde Arkadaş! Yazık Günahtır. (Sorumluluklarını Yerine Getiren Binlerce İnsanı Tenzih Ederek, Pislikleri Yaratan Şahıslaradır Sözüm)

- Çok mu Zor Bir Poşet Çöpü Arabaya Koyup, Çöp Kutularına Atmak?

- Çok mu Zor Ağaçları Kırmak Yerine Kömür Yakmak?

- Çok mu zor Ateşleri Sahil Yerine, Yasal Yerlerinde Yakmak?

- Sorsan Hepimiz Karpaz Aşığıyız. Yere Batsın Böyle Sevdanız da, Sevginiz de.

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