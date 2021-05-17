Dipkarpaz sakinlerinden doğa katliamına tepki!

Dipkarpaz sakini Fırat Borak sosyal medya hesabından Dipkarpaz'daki doğa katliamına tepki gösterdi.
Borak'ın paylaşımı şu şekilde:
Burası DİPKARPAZ!
- Hani O Doğasına, Denizine, Eşsiz Sahillerine Aşık Olup, Tatile Geldiğiniz Yerler.
- Çöp Bidonu Yanındayken Yerlere Atılan Çöpler, Sahillerde Yakılan Ateşler, Kırılan Ağaç Dalları, Saymakla Bitmez Pislikler.
- Her Bayram Tatili veya Hafta sonu Tatili Sonrası Aynı Senaryo.
- Hiç mi Utanma Yok Sizde Arkadaş! Yazık Günahtır. (Sorumluluklarını Yerine Getiren Binlerce İnsanı Tenzih Ederek, Pislikleri Yaratan Şahıslaradır Sözüm)
- Çok mu Zor Bir Poşet Çöpü Arabaya Koyup, Çöp Kutularına Atmak?
- Çok mu Zor Ağaçları Kırmak Yerine Kömür Yakmak?
- Çok mu zor Ateşleri Sahil Yerine, Yasal Yerlerinde Yakmak?
- Sorsan Hepimiz Karpaz Aşığıyız. Yere Batsın Böyle Sevdanız da, Sevginiz de.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.