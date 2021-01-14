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Dipkarpaz Ve Civarında Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile 12:00 saatleri arasında olacak.
Dipkarpaz Ve Civarında Yarın Elektrik Kesintisi Olacak

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Marina, Dipkarpaz Köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz Köyü ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi bölgelerine 3 saat elektrik verilemeyecek.

 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile 12:00 saatleri arasında olacak.

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