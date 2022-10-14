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Dipkarpaz - Yeni ErenköyYolunda Kaza! 17 Yaşında 3 Genç Yaralandı

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Dipkarpaz - Yeni ErenköyYolunda Kaza! 17 Yaşında 3 Genç Yaralandı
Dipkarpaz - Yeni ErenköyYolunda Kaza! 17 Yaşında 3 Genç Yaralandı

Dipkarpaz - Yeni Erenköy yolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 17 yaşındaki 3 genç yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre dün akşam saat 19:30 sıralarında, Dipkarpaz - Yeni Erenköy Anayolunun 20. km’leri üzerinde, Serhat AKKURT (E-17), yönetimindeki KR 055 plakalı salon araç ile Dipkarpaz istikametinden Yeni Erenköy istikametine doğru, seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun sağından yoldan çıktı. 

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Yoldan çıkan araç tarla içerisinde bulunan toprak zemine çarpıp takla atıp zeytin ağacına çarparak durabildi. 

Kaza sonucu araçta bulunan 17 yaşındaki üç genç Serhat Akkurt, Fehmi Alevkayalı ve Erdem Güneş yaralandı. Yaralı gençlerin tedavisi sürüyor. 

Polis soruşturması sürüyor

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