  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Dipkarpaz'a 41 kilogram yağış düştü!

» »
Dipkarpaz’da dün ve gece metrekareye 41 kilogram yağış düştü.
Dipkarpaz'a 41 kilogram yağış düştü!

Dipkarpaz’da dün ve gece metrekareye 41 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 14 - 15 Kasım tarihleri arasını kapsayan 24 saatlik süre içerisinde gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Dipkarpaz 41 Kg/M2, Dipkarpaz Polis 35 Kg/M2, Sipahi 34 Kg/M2, Çayırova 32 Kg/M2, Yenierenköy 26 Kg/M2, Zaferburnu 22 Kg/M2, Mehmetcik 18 Kg/M2, Tatlısu 17 Kg/M2, Esentepe Deniz 16 Kg/M2, Mağusa Deniz 13 Kg/M2, Karaoğlanoğlu 11 Kg/M2. Diğer yörelerimizde 0,1 İle 10 Kg/M2 arası yağış kaydedilmiştir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pandemi Hastanesi’nde iş kazası yaşandı15 Kasım 2020 Pazar 13:08
  • TDP MYK: Yürüyüşün yasaklanması kabul edilemez!15 Kasım 2020 Pazar 12:30
  • Karpaz'da kanunsuz avlanma15 Kasım 2020 Pazar 12:06
  • Abdullah Korkmazhan: "Lefkoşa Polis Müdürü arayarak 'eyleminiz yasaklandı' dedi; mücadeleye devam edeceğiz"15 Kasım 2020 Pazar 11:51
  • Erdoğan geliyor... Kapılı Maraş 12 itibarı ile halka kapatılıyor15 Kasım 2020 Pazar 11:48
  • İşte Erdoğan'ın KKTC'deki programı15 Kasım 2020 Pazar 11:36
  • YKP Genel Sekreteri Kanatlı polis memurlarını uyardı... Bugün olacakların mahkemesi var!15 Kasım 2020 Pazar 10:44
  • Sendikal Platform: "Eylem yasağına tepkimiz çok sert olacak!"15 Kasım 2020 Pazar 10:41
  • 15 Kasım programında Dr. Küçük ve Denktaş'ın kabirlerini ziyaret yok!15 Kasım 2020 Pazar 09:56
  • Niyazi Kızılyürek, Türkçenin AB resmi dilleri arasına girmesi için imza kampanyası başlattı15 Kasım 2020 Pazar 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti