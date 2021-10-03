  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Dipkarpaz'a yakışmayan görüntüler...4 aydır çözüm yok!

» »
Dipkarpaz'a yakışmayan görüntüler...4 aydır çözüm yok!
Dipkarpaz'a yakışmayan görüntüler...4 aydır çözüm yok!

Ülkemizin gözde turistik bölgelerinden Dipkarpaz’da bulunan Apostolos Andreas Manastırı'nın doğu kısmındaki çöpler görenlerin tepkisine neden oluyor.

Fotoğraf sanatçılarından Yıltan Taşçı’nın kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gündeme getirdiği çöp sorunu hem kötü bir görüntüye neden oluyor hem de kötü kokuya.

Çöp sorunun aylardır devam ettiğine dikkat çeken Taşçı, Dipkarpaz Belediyesi’ni göreve davet ederken sorunun 4 aydır baş gösterdiğini vurguladı.

dipkarpaz-003.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da Operasyon: 150 Extacy hap03 Ekim 2021 Pazar 14:31
  • Yarın 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü…03 Ekim 2021 Pazar 13:39
  • Meclis yarın toplanmayı deneyecek!03 Ekim 2021 Pazar 13:35
  • TDP Kurultayı' na doğru..... TDP Girne'de İlçe ve Gençlik kongrelerini gerçekleştirdi03 Ekim 2021 Pazar 12:18
  • Çözüm ve Yeniden Birleşme için Derinya’da yürüyüş03 Ekim 2021 Pazar 09:44
  • Saner'i desteklemem dedi görevinden alındı!03 Ekim 2021 Pazar 09:39
  • Saner: Hedef önce parti yönetiminde güven ve istikrar, sonra tek başına iktidar03 Ekim 2021 Pazar 09:38
  • Hava bugün nasıl olacak?03 Ekim 2021 Pazar 09:37
  • Tatar, bu sabah Eskişehir’e doğru hareket etti...03 Ekim 2021 Pazar 09:33
  • Canaltay Kurultayın ardından tek başına iktidar hedefiyle seçime gideceklerini açıkladı.03 Ekim 2021 Pazar 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti