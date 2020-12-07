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Dipkarpaz’da 2 Suriyeli Daha Saptandı

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Polis, Dipkarpaz’da dün akşamki 18 kişinin ardından Suriye uyruklu 2 kişinin daha tespit edildiğini açıkladı.
Dipkarpaz’da 2 Suriyeli Daha Saptandı

Polis, Dipkarpaz’da dün akşamki 18 kişinin ardından Suriye uyruklu 2 kişinin daha tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Dipkarpaz taşocakları mevkiinden bugün KKTC'ye kanunsuz giriş yapan Suriye uyruklu iki erkek şahısın daha tespit edildiği kaydedildi.

Dün akşam saptanan 18 Suriyeli’nin ülkeye kanunsuz girişiyle ilgili bölgede bekleyen ve şüpheli görülen iki kişi tutuklanmıştı.

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