Dipkarpaz’da 4 kişi uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22:00 sıralarında Dipkarpaz’da bir polis ekibi tarafından devriye yapıldığı sırada şüpheli olarak görülen M.K. (E-25), Ö. U. (E-24), Ü.B. (K-29) ve U.B.’nin (E-25) bulunduğu araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağrılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Zanlılar tutuklandı.



KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU

Dün saat 11.00 sıralarında, Ozanköy’de M.A.M.’nin (E-54) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, kayıtsız 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ile 89 adet canlı tabanca mermisini; 1 adet kendi adına kayıtlı av tüfeğini tasarruf ruhsatsız, çeşitli kişiler adına kayıtlı olan 1 adet av tüfeği, 1 adet hava tüfeği ve 1 adet hava tabancasını adına kayıtsız olarak tasarruf ettiği; 31 adet muhtelif markalardaki canlı av tüfeği fişeği ve 276 adet hava tüfeği saçmasını izinsiz olarak bulundurduğu tespit edildi. M.A.M tutuklandı.



YANGIN

Saat 01:40 sıralarında Lefkoşa Surlariçinde Avni Efendi Sokak No:20/A adresinde faaliyet gösteren Turgut Şahinoğlu’na ait dülger atölyesi önünde bulunan çöp bidonu içerisindeki çöpler meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek yakıldı. Çıkan yangın sonucu atölye içerisindeki 500’lük hava komprösörü, bıçkı makinesi, blanya makinesi, muhtelif ebatlarda tahta raflar ve çekmeceler ile eski giyim eşyaları tamamen yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.