Dipkarpaz’da Balıkçılık Konusunda Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde, Dipkarpaz’da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Bu bağlamda, 22 Haziran Salı günü (yarın) saat 10.30’da Dipkarpaz’da Şelonez Balıkçı Barınağı’nda, Daire yetkilileri tarafından, yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacak.
Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacaktır.
Toplantı bölgedeki tüm balıkçılarımıza açıktır. Önemle duyurulur.
Hayvancılık Dairesi
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