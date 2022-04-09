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Dipkarpaz'da Belediyelerin Birleştirilmesine Karşı Eylem Yapıldı

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Dipkarpaz'da Belediyelerin Birleştirilmesine Karşı Eylem Yapıldı
Dipkarpaz'da Belediyelerin Birleştirilmesine Karşı Eylem Yapıldı

Dipkarpaz’da bu sabah, belediyelerin birleştirilmesini öngören yasal düzenlemelere karşı eylem yapıldı.

Bazı milletvekillerinin de destek verdiği eylemde köy girişinde toplanan köylülere, Belediye Başkanı Suphi Coşkun, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve bölgedeki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı. Eylem nedeniyle köye giriş yolu bir süre kapandı. 

Ellerinde pankartlar ve bayraklar taşıyan eylemcilere hitap eden Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, belediyeyi kapatmamak için eylem yaptıklarını vurguladı; "Dipkarpaz için Kıbrıs'ın gözbebeği diyorlar. Sen gözünü çıkarır mısın?" diye sordu. 

Eylemin bir başlangıç olduğunu kaydeden Coşkun, 173 kilometrekarelik alan üzerine kurulmuş bir belediye olduklarını belirterek Yenierenköylülerle bir meseleleri olmadığını ancak Dipkarpaz Belediyesi’ni kapattırmayacaklarını söyledi.

Yerinde hizmet amacıyla çalıştıklarını ve belediyenin kapatılmasını istemediklerini ifade eden Coşkun, “Özellikle pandemi döneminde belediye demek devlet demekti” diyerek bölgedeki tek devlet kurumu olan belediyenin halkın tüm ihtiyaçlarında yanlarında bulunduğunu, her işi yaptığını anlattı.

Bölgenin bir ay kapalı kaldığı dönemde, aralarında Kıbrıslı Rumların da bulunduğu halka hizmet verdiklerini vurgulayan Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, belediyenin kapatılmasını neden kabul edemeyeceklerini anlattı.

Coşkun, 2014’te göreve geldiğinde 6 milyon TL borcu olan Dipkarpaz Belediyesi’nin şimdi 2 milyon borcu kaldığını, maaş geriliği de bulunmadığını belirterek birleştirilmeleri öngörülen Yenierenköy Belediyesi’nin ise 30 milyon borcu bulunduğunu kaydetti.

“Artık yeter diyoruz” diyen Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi’nin bir kağıtla kapatılamayacağını söyledi.

Tasarıların görüşüldüğü Meclis’teki komite başkanını, hakkını arayan Dipkarpazlılara kulak vermeye çağıran Coşkun, “Lütfen bu sese kulak verin. İki toplumlu Dipkarpaz’ı rahat bırakın. Biz halkla el ele, sürdürülebilir bir belediyecilik yapıyoruz. Çalışan becereni kapatacaksın, çalışmayanı yama yapacaksın. Bu Allah katında da kabul edilmez” ifadelerini kullandı.

Suphi Coşkun, “Hakkını arayan halkı dinleyin” diyerek bugüne kadar belediyenin yaptığı icraatlar hakkında bilgi verdi.

İlçe olma yolundayken belediyenin kapatılmasını kabul edemeyeceklerini ve yasal çerçevede güçleri yettiği oranda mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Coşkun, Dipkarpaz Belediyesi’nin kapanmaması gerektiği konusunda tüm Dipkarpazlıların hemfikir olduğunu ifade etti.

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