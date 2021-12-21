Dipkarpaz'da Bıçaklama!

20.12.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Dipkarpaz’da, A.K.(E-28) ağıl içerisinde bulunduğu sırada kendisine yardım etmediği gerekçesiyle sağ elinde tutmakta olduğu sivri uçlu bıçağı, ablası Tuğbe KARAKUŞ’a fırlatarak bıçağın sağ yanağına saplanması sonucu adı edilenin ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuştur.
Olayda yaralanan Tuğbe KARAKUŞ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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