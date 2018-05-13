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Dipkarpaz’da deniz içerisinde erkek cesedi

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Dipkarpaz’da deniz içerisinde erkek cesedi
Dipkarpaz’da deniz içerisinde erkek cesedi

Dipkarpaz’da Şekerpınarı isimli koyda, sahilden 3 metre deniz içerisinde, kimliği henüz tespit edilemeyen 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Polis Basın subaylığından alınan bilgiye göre, ceset üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.
Cesedin boynunda bir can yeleği olduğu ve yaklaşık 1-2 günlük ölü olabileceği olabileceği belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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