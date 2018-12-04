  • BIST 95.530
  • Altın 211,554
  • Dolar 5,3046
  • Euro 6,0510
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Dipkarpaz'da evleri su bastı!

» »
Dipkarpaz'da evleri su bastı!
Dipkarpaz'da evleri su bastı!

Ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışlar Dipkarpaz köyünde evlerin su basmasına neden oldu.

diprkapaz2.jpgdipkarpaz4.jpgdipkarpaz1.jpgdipkarpaz3-002.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de kurşunlama23 Kasım 2018 Cuma 09:54
  • İskele Altınova köyüne ateş düştü22 Kasım 2018 Perşembe 10:54
  • İskele Belediye Meclisi emrinameyi mevcut şekli ile kabul etmeme kararı aldı21 Kasım 2018 Çarşamba 21:59
  • Sarıçizmeli: Plaj ile ilgili iddialar mesnetsiz ve art niyetli19 Kasım 2018 Pazartesi 11:42
  • Dipkarpaz'da önemli çevre duyarlılığı18 Kasım 2018 Pazar 20:47
  • İskele sağlık birimi, farkındalık yaratıyor17 Kasım 2018 Cumartesi 14:54
  • Dipkarpaz'da çarpık yapılaşma!16 Kasım 2018 Cuma 21:21
  • Solo Türk'ün İskele'deki gösterisi iptal edildi16 Kasım 2018 Cuma 16:48
  • LTB Orkestrası Bandabuliya sahnesinde konser verdi15 Kasım 2018 Perşembe 17:00
  • İskele'de huzur operasyonu11 Kasım 2018 Pazar 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti