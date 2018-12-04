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Dipkarpaz'da evleri su bastı!
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KIBRIS
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İSKELE
04.12.2018 10:26
Dipkarpaz'da evleri su bastı!
Ülkeyi etkisi altına alan yoğun yağışlar Dipkarpaz köyünde evlerin su basmasına neden oldu.
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