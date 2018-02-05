Dipkarpaz'da kanunsuz avlanma

04.02.2018 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Dipkarpaz’da, ava açık olan av bölgesi içerisinde, R.A. (E-64), tasarrufunda bulundurmuş olduğu cep telefonuna indirmiş olduğu cikla sesini açıp avlandığı esnada polis tarafından suçüstü tespit edilmiştir.
R. A.’ nın tasarrufunda bulunan, bir adet cep telefonu, adına kayıtlı av tüfeği, 4 adet yenile öldürülmüş cikla ve 45 adet 12’lik fişenk emare olarak alınmıştır. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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