Dipkarpaz'da kanunsuz avlanma

Cep telefonuna indirmiş olduğu cikla sesini açıp avlandığı esnada polis tarafından suçüstü tespit edildi

04.02.2018 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Dipkarpaz’da, ava açık olan av bölgesi içerisinde, R.A. (E-64), tasarrufunda bulundurmuş olduğu cep telefonuna indirmiş olduğu cikla sesini açıp avlandığı esnada polis tarafından suçüstü tespit edilmiştir.

R. A.’ nın tasarrufunda bulunan, bir adet cep telefonu, adına kayıtlı av tüfeği, 4 adet yenile öldürülmüş cikla ve 45 adet 12’lik fişenk emare olarak alınmıştır. Adı edilen hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.