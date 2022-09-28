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Dipkarpaz’da motor kazası: 2 yaralı

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Dipkarpaz’da motor kazası: 2 yaralı
Dipkarpaz’da motor kazası: 2 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 18:50 sıralarında, Dipkarpaz-Ayfilon yolunun 1-2 kilometreleri arasında Abdullah GÜNGOR (E-20) kullanımındaki KS 022 plakalı motosiklet ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsizce sürüş yaptığı esnada viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol tarafından çıkarak kaya parçasına çarptıktan sonra şinya ağacı içerisine girerek durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan KS 022 plakalı motosiklet sürücüsü Abdullah GÜNGÖR ve motosiklette yolcu olarak bulunan Samet GÜNGÖR (E-18) Gazimağusa Devlet Hastanesinde Abdullah GÜNGÖR burunda kırık, Samet GÜNGÖR’ün ise sağ omzunda kırık teşhisi ile müşahede altına alınmışlardır.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir

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