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Dipkarpaz'da şenlik var... Başbakan Erhürman Dipkarpaz'da...

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Başbakan Tufan Erhürman ve eşi Nilden Erhürman, Dipkarpaz Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü gerçekleştirdiği “Yol Koşusu ve Sanat Festivali’ne” katıldı.
Dipkarpaz'da şenlik var... Başbakan Erhürman Dipkarpaz'da...

Festivalin kortej yürüyüşünde de yer alan Başbakan Erhürman, festival alanında yurttaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Başbakan, vatandaşlarla tek tek el sıkışıp, sohbet etti. Başbakan, daha sonra yol koşusunda dereceye girenlere ödüllerine takdim etti.   

ERHÜRMAN: “DİPKARPAZ’IN MERKEZ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR”

Başbakan Tufan Erhürman festival alanında yaptığı konuşmada, Dipkarpaz’ın ismindeki “Dip” ön ekine değindi ve geçmişte bu “Dip” ön ekinin Dipkarpaz’ın sanki de KKTC’nin bir köşesinde veya bucağında kalmış gibi bir çağrışıma neden olduğunu söyledi. 

 Hükümet olarak göreve gelir gelmez tüm çabalarının bu çağrışımı ortadan kaldırıp, Dipkarpaz’ın coğrafya olarak uzakta olsa da bir merkez haline gelmesİ olduğunu kaydeden Erhürman, Dipkarpaz’da geçmişte ilkokul ve ortaokulda var olan öğretmen eksiklerinin hükümetleri tarafından giderildiğini ve hatta başarılı çocuklardan oluşan bir bando ekibinin de kurulduğuna vurgu yaptı. 

Başbakan Erhürman, yine Dipkarpaz’a yıllardan sonra büyük uğraşla doktor ve eczane kazandırıldığını dile getirdi. 

Festivalde çok sayıda turist olduğuna da değinen Başbakan, Dipkarpaz’ın adında “Dip” eki olsa da merkez olma yolunda hızla ilerlediğini ifade etti. 

Bu hizmetlerin hayata geçmesinde Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun’un büyük emeği olduğunu da aktaran Erhürman, “Dipkarpaz artık bu bölgenin merkezidir. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel havayı ve bu güzellikleri sizinle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum” diyerek konuşmasına son verdi. 

Festivalde,  Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve gazeteci Hasan Hastürer de birer konuşma gerçekleştirdi.

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