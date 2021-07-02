Dipkarpaz'da Sokağa Çıkma Yasağını Deldi, Üzerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

02.07.2021 tarihinde, saat 01:00 sıralarında Dipkarpaz-Yenierenköy anayolu üzerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle polis tarafından durdurulan M.E.M.E.E.F.(E-25)’nin şüpheli vaziyette görülmesi üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs ile birlikte, konu araçta yolcu olarak bulunan A.M.E.M.M.(E-25), S.K.(K-21), A.Z.(K-21) ve A.N.A.A.Z. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.