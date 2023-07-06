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Dipkarpaz'da trafik kazası! Elektrik direğine vurdu!

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Dipkarpaz'da trafik kazası! Elektrik direğine vurdu! Dipkarpaz’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü Zaharias Andreas Harpa, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.
Dipkarpaz'da trafik kazası! Elektrik direğine vurdu!

Dipkarpaz'da trafik kazası! Elektrik direğine vurdu! Dipkarpaz’da, direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü Zaharias Andreas Harpa, elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.
 

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