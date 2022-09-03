Dipkarpaz'da yangın çıktı

Polisten yangınla ilgili yapılan açıklama şöyle:

03.09. 2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında Dipkarpaz- Zaferburnu Anayolunun güney kısmında (Livana Otel Bölgesi yakınlarında) yol kenarından baslayan yangın geniş alana yayıldı. Meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 20 dönümlük alan içerisindeki makilik alan ve anızlar yanarak zarar gördü. Yangına; polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkı ve Dipkarpaz Belediyesine ait iş makinesi ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları halde sürüyor.