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Dipkarpaz'da yangın çıktı!

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Dipkarpaz'da yangın çıktı!
Dipkarpaz'da yangın çıktı!

01.06.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Dipkarpaz köyünde bir şahsa ait tarla içerisinde, Seyfullah GÜNGÖR kullanımındaki traktöre takılı saman çıkarma makinesi ile tarla içerisinde saman çıkardığı sırada, saman çıkarma makinesinin tellerinin daha önceden tarla içerisinden çekilen elektrik uzatma kablosuna takılıp parçalanması sonucu, çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın meydana gelmiştir.

Yangın köy halkı ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, 1 dönümlük alan içerisindeki anızlar ve 20 metre uzunluğundaki elektrik kablosu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir

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